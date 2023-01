Bollette, doppia stangata sul gas: a dicembre rincari del 23%. E nel 2022 la famiglia tipo ha speso oltre 1.800 euro

Doppia stangata sul gas

Non c’è pace per le bollette del gas delle famiglie italiane. A fare da contraltare al sospiro di sollievo per gli annunciati risparmi per l’elettricità previsti a gennaio arriva la stangata sul metano. Per le famiglie tipo che sono nel regime a maggior tutela è prevista una crescita del 23,3% delle bollette del gas di dicembre rispetto a novembre della materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela è fissato in 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese.

Questo nonostante nelle ultime settimane il prezzo del gas sia decisamente crollato. Il costo della materia prima medio, però, è fortemente influenzato dagli alti livelli mantenuti nelle prime settimane di dicembre. Allora infatti le quotazioni del gas hanno raggiunto anche punte di circa 135 euro/MWh, con conseguenti effetti negativi per le bollette delle famiglie italiane.

L’Arera: “Poteva andare peggio”

Arera però rivendica gli effetti positivi del nuovo metodo di aggiornamento del prezzo del gas in regime di tutela. Se l’Autorità avesse utilizzato il vecchio metodo trimestrale ex-ante anziché mensile ex-post come viene applicato da ottobre i prezzi sarebbero ancora più alti.

In base al vecchio metodo, infatti, durante tutto l’ultimo trimestre del 2022 si sarebbe applicata una componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (Cmemm) di oltre 240 euro al megawattora. Invece l’aggiornamento di Arera ha consentito di applicare una Cmemm di 78 euro/MWh in ottobre e di 91,2 euro/MWh in novembre.

La speranza per le famiglie poste in regime di maggior tutela è che le quotazioni del gas rimangano quelle degli ultimi giorni, se non addirittura più basse. In questo modo già da gennaio si potrebbe assistere a un netto calo delle bollette del gas, oltre a quelle della luce.

Nel 2022 per il gas spesi oltre 1.800 euro

Come se non bastassero le cattive notizie per le prossime bollette, con il nuovo anno Arera ha fatto anche i conti in tasca agli italiani. La spesa per il metano della famiglia tipo (che ha consumi medi di 1.400 metri cubi annui) nell’anno compreso fra gennaio e dicembre 2022 è stato di circa 1.866 euro.

Una vera e propria stangata per i portafogli degli italiani. Rispetto alle bollette pagate nel 2021, infatti, i soldi spesi per scaldare la casa e cucinare sono cresciuti del 64,8%.