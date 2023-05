Bollette, bonus luce e gas per 5 milioni di famiglie nel 2023

Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, ha recentemente dichiarato che il passaggio all’automatismo per il bonus energia per gas e luce “ha determinato per le forniture energetiche un significativo aumento della platea dei beneficiari (nuclei famigliari) che, nel 2021, sono stati poco meno di 2,5 milioni per il bonus elettrico e poco più di 1,5 milioni per quello gas (registrando un incremento, rispettivamente, del 208,9% e del 182,7% rispetto al 2020, ultimo anno di applicazione del meccanismo cosiddetto “a domanda”) e che, nel 2022, sono ulteriormente aumentati, rispettivamente, a oltre 3,7 e 2,4 milioni di nuclei familiari (incremento in parte dovuto anche all’innalzamento della soglia di accesso )”.

“Per l’anno 2023, si può stimare un ulteriore incremento dei beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas, che potrebbero ammontare a circa 5 milioni di nuclei familiari“, ha aggiunto Besseghini nel corso di un’audizione sulla povertà energetica in commissione Ambiente alla Camera. Per il 2023 la soglia di accesso ai bonus energetici è pari a 15.000 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli fiscalmente a carico e a 30.000 euro per quelli con almeno 4 figli a carico.

Nel 2022, circa l’86% dei bonus elettrici e di quelli gas è stato erogato a nuclei familiari con meno di quattro componenti. I bonus gas sono riconosciuti per il 55% a nuclei che consumano gas per riscaldamento, acqua calda sanitaria e cottura cibi e per il 45% a nuclei che consumano gas solo per acqua calda sanitaria e cottura cibi. Modalità di riscaldamento domestico alternative al gas naturale o all’elettricità (per esempio, teleriscaldamento, GPL) non rientrano attualmente nell’ambito di applicazione delle due agevolazioni.

Le prime tre regioni per numero di agevolazioni riconosciute (in termini assoluti) sono: per il bonus elettrico, Campania (579.235 pari al 25% delle forniture elettriche), Sicilia (509.882 pari al 21% delle forniture elettriche) e Lombardia (445.335 pari all’8% delle forniture elettriche); per il bonus gas, Lombardia (398.723 pari al 10% delle forniture gas), Campania (295.018 pari al 24% delle forniture gas) e Lazio (235.444 pari al 12% delle forniture).

“Nel complesso, nel 2022, per il rafforzamento del bonus sociale, sono stati necessari 2.001 milioni di euro per il bonus elettrico e 1.830 milioni di euro per il bonus gas”, ha spiegato Besseghini. “I provvedimenti legislativi volti a rafforzare le misure di sostegno a favore delle famiglie, al fine di contrastare gli effetti economici dell’impennata dei prezzi internazionali dell’energia registrata a partire dalla seconda meta’ del 2021 – ha chiarito Besseghini – hanno inciso anche sulle modalità di quantificazione dei bonus sociali energetici, la cui ‘automatizzazione’ ha consentito un utilizzo rafforzato di natura emergenziale dello strumento a tutela dei nuclei familiari in povertà energetica”. (Teleborsa)