La moda del Buy Now Pay Later

Il Buy Now Pay Later (BNPL) è la nuova modalità di pagamento dilazionato che, anche a seguito della pandemia e del costante aumento delle vendite online negli ultimi anni, sta avendo tassi di crescita sempre più importanti. E interessa agli operatori. Ieri, infatti, Compass, la società di credito al consumo del gruppo Mediobanca, ha portato a termine due operazioni nel comparto per accelerare la crescita nel segmento della dilazione di pagamento sui canali digitali, già intrapresa con successo con il prodotto PagoLight.

Compass ha acquisito il 19,5% di HeidiPay, società fintech basata in Svizzera e specializzata nello sviluppo di piattaforme digitali a supporto del BNPL nel mondo dell’e-commerce. La società di credito al consumo di Mediobanca ha inoltre acquisito il 100% di Soisy, fintech operativa in Italia caratterizzata da un forte know-how nell’offerta di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi su piattaforme di ecommerce. Fondata nel 2017, la società ha sviluppato accordi con 800 e-tailers e può contare su oltre 70mila clienti e un erogato annuo di 50 milioni. «Il Buy Now Pay Later è un trend consolidato» ha sottolineato Gian Luca Sichel, ad di Compass, ricordando che «Compass è oggi l’unico operatore bancario in Italia ad aver colto le opportunità legate a questo business e ad aver creato la propria soluzione di dilazione non onerosa con PagoLight».

Il BNPL in Italia sta crescendo velocemente, + 134% nel 2021 come rilevato da una recente analisi CRIF e, soprattutto, è correttamente percepito dagli utenti come un pagamento dilazionato e non come un finanziamento ed è utilizzato per fare acquisti di importo non elevato, prevalentemente perché comodo e gratuito. È questo il quadro che emerge dalla ricerca CRIF – SDA Bocconi – Assofin su “Gli strumenti di pagamento credit based: il Buy Now Pay Later” presentata in occasione del CRIF Finance Meeting. La ricerca è stata condotta da BVA Doxa nel 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana. Questa nuova soluzione che sta riscuotendo crescente interesse è correttamente percepita tra i consumatori italiani, infatti per il 79% degli utilizzatori il BNPL è considerato come una forma di pagamento dilazionata.

Piccoli importi

Rilevante sottolineare come il 31,8% degli utenti BNPL lo utilizzi per fare acquisti di importo non elevato (inferiore ai 300 euro) e che, comunque, nel 69,2% dei casi venga utilizzato per importi fino a un massimo di 1.000 euro. Al contempo, per il 71% degli utenti il BNPL è utilizzato prevalentemente perché è un servizio comodo e gratuito. Nel complesso utilizzatori e potenziali nuovi utenti presentano un buon livello di alfabetizzazione finanziaria e non vedono il BNPL come una minaccia al proprio equilibrio finanziario. Infatti, il 24,9% degli attuali utenti e il 44,7% dei conoscitori interessati ha dichiarato di non trovare i servizi finanziari complicati.

Da un punto di vista di incidenza del BNPL sul reddito, il 63,2% degli utenti dichiara che l’ammontare totale delle rate che dovranno restituire è inferiore al 5% del reddito mensile. Il 16,9% del totale si colloca invece tra il 5 e il 10% del reddito mensile, il 9% è tra il 10 e il 20% del reddito mensile mentre solamente il 4% degli utilizzatori dichiara che l’ammontare totale delle rate che dovranno restituire è superiore al 20% del reddito mensile.

Un altro dato interessante da analizzare riguarda la frequenza con cui gli utenti ricorrono a questa forma di pagamento. Il 46,8% degli utenti dichiara di aver usato il BNPL dalle due alle quattro volte. Il 28,9% una sola volta, il 10,4% dalle cinque alle sei volte e il 13,9% più di sei volte. Inoltre, il 63% degli utilizzatori ha provveduto o sta provvedendo al pagamento delle rate secondo le scadenze previste; il rimanente 37% dichiara di aver già terminato i pagamenti.