Buy now pay later, il settore che piace alle banche. Ecco Floa di Bnp Paribas

Sembrava un gioco da ragazzi desiderosi di comprare di più con la paghetta dei genitori invece il “Buy now pay later”, ossia l’acquisto dilazionato in due o tre rate per piccole somme, sta attirando anche l’attenzione di grandi gruppi bancari. Per questo Bnp Paribas ha acquisito l’anno scorso la piattaforma Floa che ora si va ad affiancare agli operatori già presenti sul mercato come Scalapay, Klarna, e PayPal solo per citare i maggiori.

“Il segmento del Bnpl – ha spiegato Andrea Boschi responsabile di Floa in Italia- ha registrato nel 2022 oltre 2,3 miliardi di transazioni e viene utilizzato dal 30% della popolazione. . La proposta di Floa vuole essere innovativa. Infatti basta registrare la propria carta di credito per accedere al servizio”. Tutto bene dunque. Ma chi paga? Ebbene essendo in realtà un prestito di breve periodo, al massimo 90 giorni, paga solitamente il venditore che, stipulando un contratto con i fornitori del servizio Buy now pay later vede le sue vendite aumentare.

Il segreto è l’algoritmo

“Ovviamente- continua Boschi- noi diamo subito i soldi al venditore e ci accolliamo i rischi di frodi e impagati. Floa comunque dispone di potenti algoritmi di intelligenza artificiale che ci permettono di limitare i problemi. L’algoritmo è in grado di individuare il profilo del frodatore e riesce in molti casi ad evitare le truffe. Inoltre possiamo contare sulla solidità finanziaria di un grande gruppo bancario come Bnp Paribas”

“Per questo sitiamo facendo una aggressiva politica di marketing verso i merchant per far conoscere la nostra applicazione che può garantire servizi che altri non hanno. Il mondo bancario si sta muovendo su questo segmento perché il mercato lo richiede. Certo l’aumento dei tassi di interesse ha toccato anche noi ma il nostro modello di business è diverso da quello del credito al consumo che richiede tempi più lunghi. Con Floa il merchant può consentire immediatamente una dilazione al cliente” precisa.

“Ovviamente le cifre finanziate sono molto più basse. Si va da 75 a 6mila euro, opzione richiesta soprattutto dal settore viaggi, e il ticket medio è di circa 400 euro. Inoltre il venditore può scegliere se accollarsi il servizio o farlo pagare all’acquirente. Il costo, dato che il rimborso avviene in un massimo di 90 giorni, non è comunque significativo visti gli importi medi di acquisto. Quanto agli utilizzatori ormai non sono più solo i giovani dato che il servizio è facile e consente di fare acquisti di importi maggiori e quindi di maggiore qualità” conclude.

Quanto ai servizi ci sono diverse possibilità

Floa 3X , Floa 4X e Floa Pay Later. Con il Floa 3X si ha la possibilità di suddividere il pagamento (massimo 6.mila euro) in 3 rate mensili, con la prima addebitata al momento della conferma dell’ordine e le altre due a distanza di 30 giorni e 60 giorni. Stesso funzionamento per il Floa 4X, con il pagamento, però, che viene suddiviso in 4 rate: la prima immediata e le altre tre a 30, 60 e 90 giorni. Il Floa Pay Later, invece, è un semplice pagamento differito (massimo mille euro), che permette di saldare 30 giorni dopo la convalida dell’ordine.