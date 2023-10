Caro-mutui, a Catanzaro le rate pesano il 20% in più rispetto a Bologna

Mutui più cari

Mutui sempre più cari per le famiglie italiane, a causa delle scelte di politica monetaria della Bce. Ma a ben guardare vi sono differenze territoriali notevoli, non sono in Europa, ma anche in Italia, fra regione e regione e fra Nord e Sud. E’ quanto rivela una analisi della Fabi, il sindacato dei bancari, secondo cui è Catanzaro il capoluogo di regione in cui un mutuo costa di più.

Per un finanziamento da 150.000 euro della durata di 25 anni, a Catanzaro si paga una rata mensile di 1.000 euro, ben 200 euro in più rispetto agli 800 euro che si pagano a Bologna, dove si registrano i costi più bassi d’Italia.

Il record del Molise

Il tasso d’interesse medio praticato dalle banche in Calabria è pari al 6,23%, a un passo dal 6,25% del Molise, che detiene il record in Italia, mentre in Emilia-Romagna gli interessi applicati ai prestiti immobiliari sono del 4,03%, i più bassi in Italia.

Oltre al Molise, il tasso medio sui nuovi mutui, rilevato a giugno scorso sulla base delle statistiche della Banca d’Italia, è superiore al 6% anche in altre tre regioni: Calabria (6,23%), Sicilia (6,14%) e Campania (6,02%). Sono sei anche le regioni con il tasso d’interesse medio sui prestiti immobiliari inferiore al 5%: Piemonte (4,68%), Valle d’Aosta (4,55%), Friuli-Venezia Giulia (4,50%), Lombardia (4,48%), Lazio (4,24%) ed Emilia-Romagna (4.03%). Altre 10 regioni si posizionano nella forchetta tra il 5% e il 6%: Puglia (5,91%), Basilicata (5,87%), Abruzzo (5,65%), Sardegna (5,61%), Liguria (5,57%), Umbria (5,50%), Veneto (5,33%), Toscana (5,21%), Marche (5,20%), Trentino-Alto Adige (5,09%).

Tra le città Bologna è la più conveniente

Fra i principali capoluoghi di regione italiani, oltre ai due casi limite di Catanzaro e Bologna, si segnalano anche Milano, dove la rata mensile è di 841 euro, Roma di 821 euro, Napoli di 980 euro, Torino di 859 euro e Firenze di 906 euro.

I dati si riferiscono ai prestiti a tasso fisso, in questo momento più conveniente rispetto al “variabile”: ciò perché il mercato ritiene che il livello del costo del denaro sia vicino al picco e, pertanto, ipotizza una discesa nel breve periodo, ovvero due o tre anni, sia del tasso di riferimento sia del livello dell’inflazione.

Il tasso variabile potrebbe essere meno vantaggioso anche in prospettiva, per la banca che eroga un finanziamento, a causa dell’inversione della curva dei tassi, che si è verificata l’ultima volta nel 2008 – ricorda l’ufficio studi della FABI – nel periodo della crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti e del fallimento Lehman Brothers e prima ancora in occasione delle recessioni del 1990 e del 2001.