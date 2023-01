Confimprese, inizio saldi meglio del previsto: torna l'acquisto nei negozi, ma timori per i prossimi mesi

Saldi, inizio meglio del previsto

Partenza incoraggiante per i saldi. Dai dati relativi ai primi giorni degli sconti (5-8 gennaio) nei settori abbigliamento-accessori e retail non food, elaborati dal centro studi Confimprese in collaborazione con Global Strategy, emerge che quasi il 90% delle insegne mostra un incremento superiore al +5% rispetto allo stesso periodo 2022. Tale risultato è in controtendenza rispetto alle aspettative espresse dai consumatori in un precedente sondaggio.

Solo il 7% delle aziende riscontra un trend allineato all’anno precedente. I consumatori, complice la volontà di ritornare alle abitudini pre-pandemia e nonostante l’erosione generata dalla crescita dei prezzi sul potere d’acquisto, hanno messo mano al portafoglio, sicuri di potere approfittare dei prezzi scontati. L’incremento maggiore delle vendite durante i primi giorni di saldi invernali si è registrato nei canali offline, soprattutto nei centri commerciali e vie dello shopping.

Resta da capire, tuttavia, come i saldi proseguiranno dopo questa fiammata, che può anche essere attribuita alla volontà dei consumatori di approfittare di prezzi convenienti ma gravati pur sempre dall’incertezza del caro prezzi. “L’andamento positivo dei saldi – spiega Mario Maiocchi, direttore Centro studi Confimprese – si può ricondurre al rinnovato desiderio di socialità ed esperienza dopo il lungo periodo di restrizioni combinato, però, alla volontà di fare acquisti a prezzi vantaggiosi e ciò è frutto delle preoccupazioni sugli impatti dell’inflazione sul potere di acquisto delle famiglie. Non mancano, tuttavia, i segnali di preoccupazione per i prossimi mesi legati non solo all’andamento della spinta inflattiva e ai costi energetici, ma anche all’aumento Istat sui canoni d’affitto degli immobili commerciali”.

Scontrino medio ai saldi: il 70% prevede aumenti fino al 20%

In riferimento alla variazione dello scontrino medio rispetto al medesimo periodo del 2022, si evidenzia un trend sostanzialmente positivo, con circa un terzo dei rispondenti che ha riscontrato un trend allineato all’anno precedente, concentrati principalmente nel settore abbigliamento-accessori.

Il 70% ha registrato un incremento dello scontrino medio fino al 20%. Aumenta anche il numero di visite. L’85% dei rispondenti dichiara un aumento superiore al 10%. Tutti gli operatori sono presenti nel canale centri commerciali, outlet, retail park e la maggior parte nelle vie dello shopping e negozi di prossimità.

Aumenti in vista

Riguardo, infine, ai prossimi mesi e all’andamento dell’inflazione, va segnalato che l’83% degli operatori nel retail non food prevede di applicare maggiorazioni dei prezzi rispetto al listino attuale e al netto delle scontistiche in essere. Diverso l’approccio nel settore abbigliamento-accessori che dichiara di non volere aumentare i listini.