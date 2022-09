Dall’abito al ristorante, quanto costa sposarsi in Italia dopo il Covid

Il costo del matrimonio in Italia

Con l’estate quasi alle spalle, ci prepariamo ad accogliere l’autunno. Ma per gli amanti di questa calda e spensierata stagione, c’è ancora motivo per festeggiare: settembre è, insieme a giugno, il mese preferito dagli italiani per sposarsi. Secondo quanto rilevato da Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide, il 24.03% delle nozze 2022 degli iscritti si terrà proprio a settembre. Ma quanto sono disposti a spendere gli italiani per le proprie nozze? La pandemia da COVID-19 ha cambiato le cose?

Quanto costava un matrimonio in Italia prima del COVID-19? Secondo il Libro Bianco del Matrimonio il costo medio del matrimonio in Italia era di 23.970 euro (dati aggiornati a gennaio 2020). Nel dettaglio: 22.103 euro al Nord, 27.085 euro al Centro, 30.337 euro al Sud (dove il costo per invitato è minore ma il numero di invitati maggiore). La spesa media per invitato si aggirava intorno ai 223 euro, con una media di numero di invitati maggiore al Sud (138) rispetto alle altre zone d’Italia: 100 al Nord e 118 al Centro.

Il costo del matrimonio in Italia

Quanto costa un matrimonio in Italia oggi? Le coppie hanno ben chiaro che non avrebbero mai rinunciato a celebrare il grande Sì come da sempre sognato, pertanto le cose non sono cambiate granché (ricordiamo comunque che il 2021 non è stato un anno di normalità e le varie limitazioni potrebbero aver inciso sul budget). Il 31% degli intervistati ha, infatti, speso tra i 15.000 e i 25.000 euro, dato in linea con quanto riportato dai dati pre-pandemia del Libro Bianco del Matrimonio. L’11% ha dichiarato di aver speso fino a 30.000 euro. Inoltre, la maggioranza dei futuri sposi (59%) ha speso più o meno la cifra prevista, senza sorprese. Il 70% di loro ha dichiarato che la situazione attuale non ha avuto conseguenze sul budget complessivo del matrimonio.

Tra location e catering

Per quali fornitori si spende di più? Al primo posto c’è location e catering (100-150 euro a invitato). Il 38% degli intervistati dichiara di aver speso tra i 100-150 euro a invitato per il servizio catering. Se si calcola che, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, il numero medio di invitati ad un matrimonio in Italia è di 114, la cifra totale del catering si aggirerebbe intorno a 11.400 – 17.100 euro. Una cifra molto importante che sottolinea quanto sia fondamentale per i futuri sposi tenere monitorate le risposte dei propri ospiti attraverso, ad esempio, il sito web del matrimonio o l’invio di partecipazioni, in modo da evitare dei no-show e fornire alla location un numero definitivo il più veritiero possibile.

Il costo del fotografo

Poi tocca al fotografo (2.000 – 3.000 euro). Il fotografo è uno dei servizi più richiesti dalle coppie perché per gli sposi è di vitale importanza immortalare, in maniera professionale, il grande giorno. Per questo motivo le coppie preferiscono non correre rischi e ben il 90% si affida ad un fotografo professionista. Il 31% spende tra i 2.000 e i 3.000 euro; il 20% tra i 1.500 e i 2.000 euro. Gli sposi non badano quindi a spese su questo servizio, uno dei più importanti nel giorno del matrimonio.

L’abito da sposa

Quindi, all’abito da sposa (2.000 – 3.000 euro). Data la sua importanza, le future spose non sono disposte a scendere a compromessi in merito all’abito più importante e romantico della loro vita. Secondo quanto emerge dal sondaggio, il 32% delle coppie dichiara di aver speso tra 2.000 e 3.000 euro per il proprio vestito da sposa. Il 18% delle spose arriva ad investire tra i 3.000 euro e i 5.000 euro. Circa il 4% dichiara di aver addirittura speso più di 5.000 euro.