Scuola, alimentari e bollette: per le famiglie in arrivo la stangata d'autunno

Famiglie, la stangata d’autunno

Terminate le vacanze, arriva la stangata autunnale sui bilanci delle famiglie. Con il sospetto che non tutti i rincari siano giustificati dalle condizioni del mercato. I nuclei familiari dovranno far fronte a una stangata di 2.924,70 euro, ben 252,92 euro in più rispetto all’autunno 2022 (in cui già era iniziata l’ondata di rincari). La stima è dell’Onf – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha calcolato l’importo della stangata autunnale sui bilanci delle famiglie.

Se all’importo si sommano anche due voci importanti come alimentazione e carburanti, il totale ammonta a 5.104,90 euro da settembre a novembre, 480,12 euro in più rispetto al 2022.

Il caro-scuola

A sollevare dubbi sono soprattutto i rincari per il rientro a scuola, che sono nell’ordine dell’8%/10%. Si inizia con i prodotti di cartoleria, che registrano un incremento medio del 9,2% su base annua, a causa dei rincari delle materie prime e dei maggiori costi di produzione. Prezzi che – evidenzia Assoutenti – raggiungono livelli sempre più elevati se si scelgono prodotti delle marche dedicate ai più giovani o sponsorizzati dall’influencer del momento: una famiglia che deve acquistare da zero per il proprio figlio tutto il corredo per l’intero anno scolastico (zaino, diario, astuccio, penne, matite, quaderni, ecc.) si ritrova così a spendere circa 50 euro in più rispetto al 2022.

Libri di testo, un business da 1 miliardo

Per i libri di testo la spesa è molto variabile e sale in base dal grado di istruzione: si passa dai circa 300 euro a studente della prima media ai 600 euro del liceo, compresi i dizionari, ma si può arrivare anche a 700 euro in alcune classi, un business che supera quota 1 miliardo di euro all’anno. Sul fronte dei testi scolastici i rincari sono dell’ordine del +8/+10% rispetto allo scorso anno e la spesa media solo per i libri salirà in media di circa 45 euro a studente, con un aggravio totale di 95 euro.

Aumentare i margini

Aumenti non sempre giustificati, secondo Gabriel Debach, Italian market analyst di eToro. “Lo scorso anno, i prezzi dei libri scolastici avevano subito un balzo superiore a due punti percentuali: un cambiamento fuori dall’ordinario che aveva risentito delle crescenti tensioni nei costi energetici, in particolar modo nell’industria cartiera. Oggi però in panorama è cambiato: le pressioni sulle materie prime si sono affievolite e gli innalzamenti generalizzati dei prezzi sembrano presentarsi solo come risposta al contesto. Insomma, un gioco di rincari architettato per mantenere o addirittura aumentare i margini di profitto“.

Bollette e tasse

Le voci di spesa con cui le famiglie dovranno fare i conti non riguardano solo il materiale scolastico, ma anche le bollette (su cui pesa fortemente il rialzo di luce e gas previsto per il IV trimestre dell’anno), la Tari, le spese per il riscaldamento. Per non parlare della spesa per alimentari e benzina, i cui costi sono schizzati alle stelle, non sempre in maniera giustificata, come più volte abbiamo rilevato.

Nella situazione di forte difficoltà in cui si trovano le famiglie, per molti, questi costi saranno insostenibili. Specialmente per chi deve fare i conti anche con il rialzo delle rate sei mutui. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori sottolinea come questa stangata, inoltre, “rischia di dare un duro colpo al nostro sistema economico, abbattendosi sui consumi e sull’intero sistema produttivo. Per questo è “urgente che il Governo corra ai ripari, adottando misure in grado di sostenere le famiglie e contenere i rincari”.