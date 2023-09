Elettrodomestici, giungla etichette classe energetica. Ecco come orientarsi

Avete un frigorifero in classe A++ e siete molto contenti perché pensate che sia una classe particolarmente efficiente? Ebbene non è così perché la classe A++ è in realtà l’odierna classe D dato che un paio di anni fa l’Ue ha deciso di cambiare le etichette he indicano i consumi degli elettrodomestici. Ora la classe più risparmiosa e efficiente è la A su sfondo verde brillante mentre si prevede che dal 2024 spariranno dal mercato gli elettrodomestici in classe G e quelli in classe F.

Ma quale è l’effettiva convenienza a cambiare gli elettrodomestici in vista del risparmio energetico? Certamente quello che più incide sui consumi è anche l’unico che resta sempre acceso: il frigorifero. In questo caso dato che le nuove etichette energetiche hanno anche cambiato il sistema di calcolo dei consumi ha provocato un paradosso. In pratiche i frigoriferi che prima erano in classe A+, quindi con un consumo di 240 kilowatt all’anno con le nuove etichette sono in classe F mentre un frigo in classe A oggi sarebbe in classe G. Il che significa un risparmio, cambiando il frigorifero con una classe A attuale di almeno 70-80 euro all’anno di energia elettrica.

Un frigo nuovo può far risparmiare oltre 100 euro all’anno sulla bolletta

Anzi per la precisione il risparmio, considerando un frigocongelatore nell’odierna classe A da 300 litri, è di 40 euro all’anno rispetto ad una classe D (che corrisponde ad una classe A ++ della vecchia classifica della classe energetica) e di ben 108 euro sempre all’anno rispetto ad una classe G (che corrisponde ad una classe A della vecchia classificazione). Risparmio che si fa ancora più accentuato in caso di rialzo delle tariffe elettriche. Anche il cambio degli altri elettrodomestici è conveniente se ovviamente vengono usati in maniera continua.

Secondo una tabella elaborata da Haier, il maggior produttore di elettrodomestici a livello mondiale, il risparmio annuale per una lavastoviglie in classe A, considerando di usarla per 220 volte all’anno, è di 19 euro rispetto una classe energetica D attuale (come già detto è la vecchia classe A++) e di 36 rispetto a una classe G attuale, ossia la vecchia classe A.

Il risparmio ovviamente sale se viene usata quasi tutti i giorni ossia 350 volte all’anno. In questo caso sono 30 euro rispetto a una D attuale e 58 rispetto alla G. Quanto alla lavatrice acquistandone una in classe A da 10 chili, il risparmio annuale per 220 cicli del programma eco è di 32euro rispetto ad una classe energetica D attuale e 61euro rispetto a una G. Mentre per 350 cicli annuali il risparmio sale rispettivamente a 51 e 97 euro. Haier, colosso cinese che ha acquisito in Europa i marchi Candy e Hoover e Ge negli Usa, con il 25% del mercato mondiale dei grandi elettrodomestici è in una posizione ideale per la sperimentazione sui risparmi energetici.

La sperimentazione del colosso degli elettrodomestici Haier

“Infatti- ha spiegato Gianpiero Morbello responsabile marchi e Iot per l’Europa di Haier- abbiamo in corsa un trial con il gestore di nergia elettrica Edison che si basa su una triangolazione tra consumi elettrici, elettrodomestici e impiego ideale degli impianti fotovoltaici. Il tutto è possibile grazie alla nostra app hOn che permette la connessione in rete degli elettrodomestici e che fa partire lavatrice o lavastoviglie nel momento della massima produzione di energia dal fotovoltaico domestico minimizzando i consumi. Già sei milioni di clienti in Europa sono connessi alla nostra app connessi di cui 1 milione in Italia”.

La società sperimenta anche in altri paesi. “In Danimarca ad esempio- ha aggiunto Benvenuto Pogliani capo del progetto dell’ecosistema Iot energy & mobility di Haier – che produce molto con l’eolico, ci sono momenti della giornata in cui le società elettriche pagano i clienti se consumano energia. In Italia comunque presto partiremo con una offerta da parte di un piccolo operatore elettrico che permetterà agli elettrodomestici di funzionare automaticamente quando l’energia costerà meno”. Sembra poco invece per il pianeta vorrà dire molto dato che così facendo le emissioni di CO2 potranno essere ridotte tra il 20 e il 40%. Come del resto i consumi di elettricità e di conseguenza il costo delle bollette elettriche.