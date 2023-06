Fininvest: tutti i figli in assemblea, Marina resta presidente. Dividendo da 100 milioni

Marina Berlusconi confermata presidente di Fininvest

Un commosso ricordo di Silvio Berlusconi ha aperto l’assemblea degli azionisti Fininvest che, sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha approvato il bilancio della capogruppo. In attesa dell’apertura del testamento previsto la prossima settimana tutti i figli del Cavaliere si sono riuniti per approvare i conti della holding di famiglia, ossia Fininvest. Al vertice dell’impero che va da Mediaset a Mondadori fino al 30% di Banca Mediolanum. Il cda è stato rinnovato per un anno sotto il segno della continuità. Con Marina presidente, i fratelli nel board e Danilo Pellegrino ad. Confermati tutti gli otto membri, senza sostituire Niccolò Ghedini, scomparso nell’agosto di un anno fa.

Cento milioni di dividendi

A rappresentare il 61,2% che faceva capo a Silvio Berlusconi c’era il suo uomo di fiducia, il ragionier Giuseppe Spinelli. Quanto ai conti nel 2022 le aziende del Gruppo Fininvest hanno totalizzato ricavi per 3,8 miliardi di euro e un utile che supera i 200 milioni. Di cui 100 saranno distribuiti in dividendi. Da segnalare inoltre l’importante risultato di Banca Mediolanum che ha registrato un margine operativo record pari a 680 milioni.

Patrimonio a 4,5 miliardi

La flessione degli utili rispetto ai risultati del 2021 è in parte riconducibile al venir meno di componenti positive non ricorrenti contabilizzate nel precedente esercizio. Tra questi, gli effetti del buon andamento dei mercati finanziari e la plusvalenza dalla cessione di Towertel da parte di Ei Towers. In leggera salita il debito passato da 962 milioni a 1, 072 miliardi. Ma quello che conta è il patrimonio, ossia l’oggetto della spartizione del 61% di Fininvest che era la quota di Silvio Berlusconi. Ebbene questo ammonta, a bilancio, a 4,553 miliardi.

I conti del 2022

Il risultato netto di Fininvest evidenzia nel 2022 un utile di 133,1 milioni di euro rispetto ai 361,2 milioni dell’esercizio precedente che beneficiava di due componenti non ricorrenti. Ovvero, il dividendo straordinario pagato da Mfe dopo la cessione di Towertel e il ripristino dell’erogazione dei dividendi di Banca Mediolanum. Che per l’anno precedente aveva riconosciuto sia un dividendo sugli esercizi 2020 e 2021, sia una cedola sugli utili del 2019 (rimasta sospesa durante il periodo Covid).