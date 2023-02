Via al servizio web per chiedere l'elenco delle cartelle rottamabili

Fisco, servizio web per le cartelle rottamabili

(Teleborsa) – Al via il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere rottamate. Sul sito di Agenzia Riscossione, si legge in una nota, è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023.

Il prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Con la definizione agevolata è possibile pagare i debiti affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni e a prescindere se in regola con i pagamenti.

Come richiedere l’adesione

La definizione consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

La richiesta di adesione alla definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia. A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione inviera’ entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.