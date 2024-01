Gas, il mercato diventa libero ma solo tre tariffe migliorano i prezzi del tutelato

Il 10 gennaio è il primo giorno di mercato libero per il gas che vede finire il cosiddetto mercato tutelato. Da sottolineare che se un utente decide di non fare nulla passerà automaticamente alla tariffa placet, e resterà con il suo gestore del mercato tutelato. Una scelta comoda ma non vantaggiosa dato che questa tariffa è leggermente più cara a livello di canone mensile, di quella sul mercato libero elaborata dal medesimo gestore. A dire il vero con la completa apertura del mercato alla concorrenza ci si aspettava di trovare tariffe più competitive. Invece, come del resto sottolineato anche dall’Unione dei Consumatori, facendo una ricerca sul portale Arera per la città di Roma risultano appena 3 offerte del mercato libero più convenienti sia della tariffa placet e di quella riservata ai clienti vulnerabili, ossia over 75 o disabili che resteranno nel mercato tutelato, su un totale di 458 offerte, ossia lo 0,66%. Anche a Milano sono solo 3 le migliorative su 479 offerte, appena lo 0,63%.

Risultati scoraggianti per l’Unione dei Consumatori

“I risultati sono a dir poco scoraggianti. Non solo sono quasi inesistenti le offerte del mercato libero più convenienti, ma il rischio non è solo quello di pagare qualche decina di euro in più all’anno rispetto alla bolletta che si sta pagando ora, ma quello di cadere in una vera e propria trappola e finire per avere bollette da infarto da 8 mila, 6 mila, 4 mila euro” – ha detto Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. Nessuno resterà senza gas come invece alcuni operatori di call center scorretti vogliono far credere. La continuità del servizio è sempre garantita. Non bisogna cambiare fornitore rispondendo a una proposta telefonica o porta a porta, anche se è dipinta come la migliore del mondo. Meglio trovare l’offerta sul portale offerte di Arera, inserendo i propri consumi”.

La scelta più sicura è sul portale tariffe di Arera

Secondo Unione Consumatori, se si abita a Roma, inserendo per il gas l’offerta placet a prezzi variabili del principale operatore della città, quella dedicata ai clienti domestici che non scelgono una offerta nel mercato libero, rispetto a quella di maggior tutela da cui provengono si pagheranno all’anno 1,05 euro in più.

In totale sono presenti 458 offerte se non si sta attenti si può pagare 6 mila euro in più

Nel mercato libero ci sono comunque 3 offerte più convenienti anche se di poco della placet (e dell’ex maggior tutela) su un totale di 458 offerte, ossia lo 0,66%. Tutte le altre costano di più e si può arrivare a pagare fino a 8.601,84 euro all’anno, ben +6.803,59 in più della placet. Per la cronaca la tariffa più conveniente (il calcolo è stato fatto prendendo un consumo annuo di 1400 Metri cubi) è pari a 1.754,51 euro, -43,74 euro rispetto alla placet sempre all’anno. A Milano i nserendo per il gas l’offerta placet a prezzi variabili del principale operatore della città (ossia A2a ndr), quella dedicata ai clienti domestici si pagheranno 1679 ossia 81 euro in più rispetto ai 1597,51 euro che era il costo del mercato tutelato che resterà per i clienti cosiddetti vulnerabili. Anche in questo caso ci sono solo 3 offerte del mercato libero più convenienti dell’ex-mercato tutelato mentre 18 sono migliori della tariffa placet su un totale di 479 offerte. La più conveniente è pari a 1.554,46, ossia 43,05 euro in meno rispetto alla vulnerabilità, 125,04 euro in meno della placet Ma il vero problema, è che la più cara può far arrivare la stessa bolletta fino a 8.401,79 euro all’anno, ben +6.722,29 euro in più rispetto alla e 6.804,28 euro rispetto alla tutela della vulnerabilità.

Partono le aste per il mercato dell’elettricità: sfida sul prezzo di commecializzazione

E dopo il rinvio di un mese, partono anche le aste per assegnare i circa 4,5 clienti domestici non vulnerabili dell’energia elettrica che, come prevede la legge, dal primo luglio usciranno dal regime di maggior tutela. Chi non avrà scelto di passare al mercato libero, entrerà infatti in un regime transitorio chiamato «Servizio a tutele graduali» (Stg), che durerà fino a marzo 2027 con il prezzo della materia prima variabile. Questi clienti sono stati suddivisi in 26 lotti che corrispondono ad aree territoriali e saranno assegnati ad alcune delle 20 aziende che partecipano alle aste con regole definite dall’Arera. E forse in questo caso ci sarà qualche vantaggio per i consumatori, almeno delle aree più popolose, dato che vince chi prospetta il prezzo di commercializzazione più basso. Ogni azienda potrà avere al massimo sette lotti e il 30% a livello nazionale. Il prezzo di commercializzazione o Pcv è un costo fisso presente nella bolletta dell’energia elettrica (e anche in quella del gas) che copre le spese per la gestione dei clienti ed è praticamente l’unica voce dove i gestori si possono fare concorrenza. Nel mercato tutelato è pari a 65,43 all’anno, in quello libero è praticamente sempre più alta, fino a 120 euro annui. Ma dopo le gare questo prezzo dovrebbe, si spera, calare.