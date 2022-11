Troppi under 34 vivono ancora in famiglia

Sette milioni di giovani vivono ancora a casa con i genitori. Ma almeno 2 milioni cercano una casa da acquistare o da affittare. Lo ha rivelato Scenari Immobiliari, in occasione della presentazione, oggi a Roma, di una guida all’acquisto e alla locazione di immobili redatta da Notariato e Confedilizia. “Negli ultimi dieci anni la quota di acquirenti sotto i 34 anni sul totale compravendite di alloggi è passata dal 20 a oltre il 26%, arrivando a quasi 200mila compravendite nel 2022 – spiega una nota stampa del Notariato -. Sicuramente il calo dei tassi di interesse e le agevolazioni pubbliche, hanno dato impulso al mercato ma è in atto anche un cambiamento culturale, anche effetto della pandemia. La spinta verso il cambiamento e la novità (anche abitativa) è superata dal desiderio di restare ancorati alle radici. Escluso chi abita o pensa di abitare a Milano o Roma”. La casa dei desideri? Spaziosa, luminosa e con una dose limitata di domotica. E possibilmente economica, visto che il budget è ridotto e si scontra con un mercato immobiliare non proprio economico sia sugli affitti che sugli acquisti, soprattutto nelle grandi città.

Notariato e Confedilizia insieme per spiegare l’abc della casa ai giovani

A che cosa bisogna fare attenzione quando si firma un contratto di affitto per una casa? A quali agevolazioni si ha diritto? Come muoversi quando si acquista un immobile? A queste domande risponde “Casa e Giovani”, la guida pratica, realizzata dal Notariato e Confedilizia, proprio con l’ obiettivo di accompagnare e orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze. A presentare il vademecum, scaricabile via internet, Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia; Giulio Biino, presidente Consiglio Nazionale del Notariato; Alessandra Mascellaro, consigliere nazionale del Notariato; Angelo Peppetti, responsabile Ufficio credito e sviluppo di ABI e Mario Breglia, presidente Scenari Immobiliari.

I contenuti della guida

Disponibile gratuitamente sul sito del Notariato (www.notariato.it) e di Confedilizia (www.confedilizia.it), la guida è suddivisa in due sezioni, la prima dedicata all’acquisto della casa e la seconda all’affitto. “Attraverso una serie di domande semplici e intuitive viene affrontata una panoramica dei principali aspetti normativi e fiscali relativi alla compravendita immobiliare e alla locazione – spiega una nota stampa del notariato -. Vengono infatti approfonditi temi come il preliminare di vendita, la conformità catastale, la regolarità urbanistica, i benefici prima casa, la gestione dell’abitazione principale, le conseguenze in caso di rivendita della prima abitazione, così come questioni legate ai diversi tipi di locazione (libera, agevolata, transitoria, turistica) e ai rapporti condominiali”. Con la guida Notariato e Confedilizia tentano di fare ordine nel complesso mondo del mattone senza, naturalmente, volersi sostituire a figure professionali, specializzate in compravendite ed affitti.