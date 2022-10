Nella prossima legge di bilancio misure salva-prezzi e bollette

Le misure salva-prezzi e bollette

«La nostra priorità deve essere mettere un argine al caro energia». Lo ha detto Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento di ieri alla Camera. Ma senza prestare il fianco ai ricatti della Russia: «Sbaglia chi crede sia possibile barattare la libertà dell’Ucraina con la nostra tranquillità». Sul fronte dei prezzi «dobbiamo essere consapevoli che se non si dará rapidamente seguito agli annunci con meccanismi tempestivi ed efficaci la speculazione ripartirá», è lo sprone che il premier indirizza ai colleghi europei nel giorno in cui si registra un’altra fumata nera e l’ennesimo rinvio.

Sul fronte interno, invece, si tratta di tamponare i «costi insostenibili» per molte imprese, a rischio chiusura, e per milioni di famiglie «che già oggi non sono più in grado di fare fronte al rincaro delle bollette» e che, per giunta, «si trovano a dover fronteggiare un livello di inflazione che ha raggiunto l’11,1%».

Come? Proseguendo, come fatto finora, con «misure nazionali di supporto, sia sul versante delle bollette sia su quello del carburante». Si tratta, ha messo le mani avanti Meloni, mandando un altro messaggio agli alleati Forza Italia e Lega, di «un impegno finanziario imponente che drenerà gran parte delle risorse reperibili, e ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima legge di bilancio».

Riduzione delle imposte sui premi di produttività, innalzamento ulteriore della soglia di esenzione dei fringe benefit e potenziamento del welfare aziendale, sono gli ingredienti della ricetta Meloni-Giorgetti. A questi si tenterà di aggiungere l’ampliamento della platea dei beni primari che godono dell’Iva ridotta al 5%. L’appuntamento è con la legge di bilancio, «sulla quale siamo già al lavoro», assicura Meloni.