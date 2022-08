La multa per l’Rc auto

L’Antitrust ha irrogato a Generali Assicurazioni e Unipolsai una sanzione amministrativa pecuniaria di 5 milioni di euro ciascuna società per pratiche commerciali scorrette nella fase di liquidazione del danno Rc auto. Nello specifico, afferma l’Antitrust, le condotte poste in essere consistono: nell’imposizione di ostacoli all’esercizio dell’accesso agli atti del fascicolo del sinistro mediante l’adozione di comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato diniego inerenti alle relative istanze; nella mancata indicazione delle motivazioni nella fase di formulazione dell’offerta risarcitoria o delle motivazioni sottese al suo eventuale diniego; nell’imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione Rc auto, quali il mancato rispetto dei termini di legge fissati dal Codice delle assicurazioni private per l’espletamento della procedura liquidativa. La sanzione amministrativa deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.