Sarà un Natale più povero: cala il potere di spesa delle famiglie per i regali

Questo Natale sarà più povero: il potere di spesa delle famiglie per i regali diminuisce rispetto all'anno scorso del 10%.

Natale, cala il budget per i regali

A Natale meno soldi per i regali. Le previsioni del centro studi Confimprese sugli acquisti natalizi rilevano l’impatto negativo per 8 famiglie su 10 sulla capacità di spesa causato dall’inflazione e dal conflitto tra Russia e Ucraina.

Si riduce anche se non in maniera drastica, il budget per i regali: 276 euro in media per famiglia contro i 308 dichiarati per lo scorso Natale. Sulle previsioni di spesa – spiega Confimprese – incide il mood di pessimismo sull’instabilità del contesto macroeconomico.

Le categorie preferite

Abbigliamento-accessori le categorie merceologiche su cui si concentreranno le spese natalizie del 57,2% delle famiglie. Al secondo posto i prodotti beauty (43,4%) seguiti dall’elettronica di consumo, citata da una famiglia su tre.

Il canale online rimane al primo posto anche per gli acquisti natalizi di quest’anno: Amazon e gli altri marketplace generalisti vengono indicati come canali principali da più di 4 famiglie su 10. In lieve crescita la quota di chi si affiderà allo shopping cittadino (38,9%), concentrandosi in particolare sulle vie del centro.

Regge il black friday

Per quanto riguarda invece il black friday i dati di Confimprese sono buoni con oltre il 70 per cento delle imprese che ha dichiarato di aver registrato aumenti di giro d’affari in media del 10-20 per cento