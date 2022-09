Il nuovo bonus del decreto aiuti

Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. È quanto emerge dal decreto Aiuti ter approvato oggi in Cdm.

Una boccata d’ossigeno, mentre l’inflazione si fa sempre più pesante sulle famiglie. Stando ai conti dell’Unione nazionale consumatori, la luce del mercato tutelato è cresciuta del 57,3% rispetto ad agosto 2021, quella del libero è passata dal 135,9%, 2,37 volte in più, con un +20,5% su luglio 2022. Significa una stangata a famiglia pari a 858 euro su base annua per il mercato libero contro un rincaro di 362 euro per il tutelato.

Del bonus di una tantum di 150 euro a cui lavora il governo dovrebbe arrivare a chi ha un reddito inferiore a 20.000 euro lordi annui, compresi i pensionati, per una platea di circa 22 milioni di persone. “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”, si legge nel decreto legge aiuti ter, viene riconosciuta ”per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro”,