Osservatorio Ey Cncc sui centri commerciali: fatturato in crescita rispetto al 2019 anno prepandemia

Il Cncc, Consiglio nazionale dei centri commerciali, avvia una collaborazione con EY per ottimizzare l’analisi dei dati raccolti dall’Osservatorio Cncc. Verranno analizzati mensilmente i trend del settore basandosi sui dati di un panel rappresentativo, costante e omogeneo dei centri commerciali in Italia, offerto dall’Osservatorio Cncc, a cui partecipano 300 strutture, pari a circa 10mila punti di vendita. I dati raccolti nel primo semestre dell’anno mostrano un trend positivo per i centri commerciali sia in termini di vendite sia di ingressi. Entrando più nel dettaglio, l’analisi dei fatturati evidenzia nei primi 6 mesi del 2023 una crescita del 7% rispetto all’anno precedente, confermando i trend di fine 2022.

Si tratta di ricavi comunque, leggermente superiori (+1,7%) anche a quelli del 2019, anno pre-pandemia

Questo risultato evidenzia una solida ripresa per tutto il comparto, concentrata in particolare nel primo trimestre, alla luce del fatto che lo stesso periodo 2022 risentiva ancora fortemente dell’impatto Covid. Anche gli ingressi di visitatori mostrano un costante miglioramento: i primi 6 mesi 2023 si chiudono con una crescita del 10,6% rispetto al 2022, sebbene permanga ancora un gap con il 2019 pre-pandemia (-9,4%). Cncc ed EY prevedono, anche per gli ingressi, un ritorno ai livelli pre-Covid per il primo semestre del 2024.

Tutte le categorie merceologiche riportano un andamento in crescita

Fa eccezione l’elettronica di consumo (-5,3%), che viene da anni brillanti (2019-2021). Le aziende di questo settore si orientano sempre più sulla multicanalità, coordinando le vendite tra online e canale fisico. La migliore performance viene dalla ristorazione (+25,1%), seguita da cura persona e salute (+13,2%), cultura tempo libero e regali (+10,5%), abbigliamento (+7,1%), attività di servizi (+8,2%) e beni per la casa (+1,3%). Confrontando i fatturati del primo semestre 2023 e del 2019, le categorie merceologiche con andamento positivo sono beni per la casa (+2,2%) e l’aggregato cultura-tempo libero- regali (+12%), ma anche persona-salute (+6,4%), oltre alla ristorazione che registra il miglior trend con +9,1%. In calo, oltre all’elettronica di consumo, anche abbigliamento (-0,8%) e attività di servizi (-5,9%).

Altro aspetto interessante riguarda le vendite rapportate alle classi dimensionali dei negozi

Grandi superfici e punti di vendita di piccole dimensioni hanno ormai sostanzialmente recuperato i livelli pre-Covid, mentre i negozi di medie dimensioni registrano crescite superiori. Certamente i valori di fatturato del primo semestre 2023 sono influenzati dall’inflazione , anche se i dati raccolti dall’Osservatorio Cncc-EY riflettono un assai minor condizionamento meno colpiti dall’aumento dei prezzi rispetto ai tassi di inflazione complessivi medi registrati a livello nazionale.

La maggiore spinta inflattiva si registra per classi di beni non trattati dai punti di vendita facenti parte del panel, i despecializzati (come supermercati e ipermercati), o in generale beni non commercializzati nei centri commerciali come energia, carburanti, spese per trasporto). Inoltre, tra le classi merceologiche oggetto della rilevazione, alcune tipologie specifiche che caratterizzano le gallerie dei centri commerciali, quali l’abbigliamento e l’elettronica, hanno registrato nell’ultimo anno crescite molto limitate dei prezzi seppur nello scenario generale di crescita dell’inflazione.