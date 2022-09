Il rischio dei rincari di pane e latte

«Durante la pandemia ci siamo salvati perché vendevamo un bene di prima necessità. Ma ora, con l’impennata dei costi energetici, non ce la facciamo più: in questo inverno potrebbero chiudere almeno mille forni». Trema Vinceslao Ruccolo mentre pronuncia questa cifra. Nella voce del vicepresidente di Assopanificatori (Confesercenti) si condensa l’allarme di un intero settore. Che arranca. E l’allarme viene da tutta Italia, soprattutto dalla provincia. Il prezzo dell’energia che schizza, ok. Ma c’è pure l’aumento dei listini delle materie prime – in primis del grano -cominciato ben prima della guerra.

«I giochetti sul grano i fornitori li facevano già l’anno scorso – spiega lui che è panettiere in provincia di Chieti – nel luglio del 2021 ci hanno venduto lotti con prezzi maggiorati. E il prodotto era vecchio, perché a luglio il grano non può essere ancora pronto per la lavorazione». Con la guerra poi è aumentato il mais e l’olio di semi (« a marzo costava 1,30 euro al litro ora arriva anche a 3,50»). E la farina? «Costa 75 euro al quintale. Per rientrare senza gravare sui clienti, dovremmo far pagare il pane 10 euro al chilo». Il pane però è l’alimento popolare per eccellenza quindi «non possiamo aumentare troppo i prezzi, e ci rimettiamo noi. Da metà ottobre dimezzerò il personale».

Anche i due big del latte Granarolo e la francese Lactalis hanno lanciato l’allarme, parlando del rischio di forti rincari anche del prezzo del latte. Si ipotizza che la bevanda possa arrivare a 2 euro al litro.

