Pensione, Moneyfarm: maggioranza vuole andare prima dei 60 anni

Gli italiani e la pensione: secondo un sondaggio di Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale, solo il 6% degli intervistati non ha mai pensato a quando vorrebbe andare in pensione. A quasi la metà dei rispondenti (41%) piacerebbe smettere di lavorare entro i 60 anni e al 25% entro i 65. Un 15% di ‘esasperati’ vorrebbe smettere di lavorare oggi stesso, mentre, all’estremo opposto, c’è un 7% che lavorerebbe oltre l’età della pensione, per entusiasmo o magari anche per necessità.

Solo il 5% del campione rimetterebbe la scelta all’ordinamento italiano, affermando di voler lavorare esattamente fino all’età di maturazione del requisito pensionistico. Gli intervistati sembrano avere desideri molto chiari anche sull’entità dell’assegno pensionistico, con solo il 4% che non sa esprimersi a riguardo: al 45% piacerebbe avere tra i 2.000 e i 2.999 euro netti al mese e il 18% si ‘accontenterebbe’ di 3.000-3.999 euro.

Serve la previdenza integrativa per il futuro

Solo il 13% stima di andare in pensione prima dei 65 anni mentre un terzo (35%) colloca l’uscita dal mondo del lavoro tra i 65 e i 70 anni. Inoltre un terzo degli intervistati (38%) non sa quando potrà andare in pensione, con punte del 64% tra gli under 30, i più colpiti da disoccupazione e precariato.

Quasi unanime (81%) è il giudizio sulla necessità di aderire a una qualche forma di previdenza integrativa. Solo il 19%, infatti, dichiara di sentirsi a posto con la previdenza pubblica o con il fondo pensione già sottoscritto, tutti gli altri hanno fatto le loro stime: il 31% ritiene di aver bisogno di una rendita integrativa netta mensile tra i 500 e i 1.000 euro al mese; il 27% tra i 250 e i 500 euro netti al mese, il 10% inferiore ai 250 euro al mese e il 13% superiore ai 1.000 euro mensili.