Pos, entra nel vivo la trattativa sulle commissioni

Braccio di ferro sulle commissioni dei Pos

Il tavolo governativo di negoziazione, che riunisce esercenti, banche e intemediari, si è già riunito una volta. L’obiettivo è arrivare a trovare la quadra entro l’estate, momento clou delle transazioni che beneficiano dei flussi turistici in ogni angolo d’Italia. Ma l’esito della trattativa non è affatto scontato come sa bene il sottosegretario al Tesoro, Federico Freni, che, in questa fase, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla questione.

E non potrebbe essere altrimenti visto che da un lato c’è il mondo del commercio che ha già subito una batosta dalla pandemia e non intende accollarsi oneri aggiuntivi per i pagamenti digitali, dall’altro ci sono le banche e i circuiti internazionali che sono giganti del comparto finanziario.

Come se non bastasse, l’argomento non è di facile soluzione perchè le commissioni sui pagamenti, che valgolo circa il 40% del costo del servizio per l’esercente, finiscono nelle tasche di tre soggetti diversi: banche, circuiti internazionali e Pos. Sono realizzate sulla base di una giungla di offerte su cui vigilano anche le associazioni dei consumatori che temono rincari. Il tutto mentre Bruxelles chiede allo Stato italiano di implementare la valuta digitale. La partita è insomma estremamente complessa. Andiamo per gradi.

Le banche non vogliono rinunciare ai guadagni che vengono dalle transazioni

Tuttavia gli istituti di credito sono disponibili a trattare. E il motivo è che la monta elettronica conviene per due ragioni: da un lato le commissioni, sia pure ridimensionate, dall’altro la riduzione dei costi di gestione del contante. Manna dal cielo nel momento in cui nonostante l’aumento dei tassi, il rallentamento dell’economia fa temere una nuova ondata di crediti inesigibili per effetto delle difficoltà che incontrano le imprese.

L’argomento non è infatti da poco: il costo della gestione del contante vale infatti circa 14 miliardi l’anno. E la moneta elettronica è la soluzione che riduce drasticamente il quantitativo di contante in circolazione, esattamente come vorrebbe Bruxelles, particolarmente attenta al tema Pos. Sulla carta essenzialmente per ridurre il sommerso.

C’è infine il tema commissioni: al momento le banche possono trattenerere lo 0,2% sulle transazioni con carta di debito o bancomat e lo 0,3% per quelle con carta di credito. Poi ci sono i circuiti di pagamento, che prevedono fee dello 0,2% per il bancomat e fino allo 0,5% per le carte di credito. Quanto al Pos, la commissione è vicina allo 0,4 per cento.

Confesercenti domanda una sforbiciata

L’associazione dei commercianti chiede di alleggerire il costo della moneta per 2,5 milioni di imprese sotto i 400mila euro di fatturato. A conti fatti parliamo di un costo compreso fra lo 0,7 e l’1,2% ad operazione a seconda che si tratti di bancomat o di carta di credito. Diverse banche hanno spontaneamente deciso di azzerare il costo sulle transazioni fino a dieci euro. Ma si tratta di una concessione. Il governo vorrebbe questa soglia diventasse un obbligo per tutti sia nel caso del bancomat che della carta di credito.

“L’uso di carte e bancomat è costato alle imprese nel 2022 – tra commissioni e costi accessori – almeno 5 miliardi di euro” spiega Confesercenti. “Un onere proporzionalmente più gravoso soprattutto per le attività di minori dimensioni – in particolare del commercio – che vedono restringersi i margini a causa dei costi delle commissioni” aggiunge. “Nel 2022 le transazioni con pagamenti digitali hanno raggiunto i 400 miliardi di euro, quasi il 40% del totale speso degli italiani. Nel 2023 sarà il 50%. Un risultato ottenuto con grandi costi a carico degli esercenti: indagini Confesercenti, infatti, ci restituiscono un peso delle commissioni fino e oltre l’1,4% del transato per le attività minori” precisa l’associazione.

Di qui la necessità che il governo intervenga “con agevolazioni, non sanzioni”. Anche perchè, secondo Confesercenti, il credito di imposta previsto ora è insufficiente. C’è bisogno invece di “una vera riforma che favorisca la diffusione delle transazioni elettroniche attraverso una distribuzione più equa dei costi”.

Il rischio è che a restare con il cerino in mano siano i consumatori

“Non vorremmo che poi alla fine siano le famiglie italiane a pagare per questo braccio di ferro sulla moneta elettronica” dichiara Luigi Gabriele, numero uno di Consumerismo no profit. “I commercianti non si sbagliano quando chiedono commissioni più basse, soprattutto dopo le difficoltà del periodo pandemico. Tuttavia c’è il rischio concreto che, se non c’è un accordo sul tema, i costi vengano ribaltati sugli utenti finali che sono quelli maggiormente indifesi. Tanto più che non è vero che la moneta elettronica combatte il sommerso, mentre è vero che costituisce un vantaggio per gli istituti di credito in termini di gestione del contante”.