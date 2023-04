Salasso mutui: dal 2021 il variabile costa fino a 4mila euro in più ogni anno

Mutui, costano fino a 4mila euro in più all’anno

Salasso mutui grazie alla Bce. Rispetto al 2021 gli aumenti sono vertiginosi: un mutuo a tasso variabile costa oggi fino a +4.236 euro all’anno, mentre chi accende oggi un finanziamento a tasso fisso si ritrova a spendere fino a +3.240 euro annui rispetto a chi lo ha avviato due anni fa.

A dirlo è il Codacons, che ha realizzato alcune simulazioni sulle tipologie di mutuo più richieste in Italia. A settembre 2021 – ha spiegato l’associazione dei consumatori – per un mutuo a tasso variabile da 150 mila euro della durata di 30 anni il migliore Taeg sul mercato era pari allo 0,48% con una rata mensile pari a 442 euro, mentre il tasso fisso registrava un Taeg dell’1,04% e una rata mensile da 481 euro. Lo stesso mutuo oggi prevede, per il variabile, un Taeg del 3,62% e una rata mensile da 663 euro sul variabile, e per il tasso fisso Taeg 3,17% e rata mensile da 631 euro.

Gli altri esempi

Per un mutuo da 100 mila euro della durata di 25 anni, a settembre 2021, il Taeg sul tasso variabile era dello 0,42% con una rata mensile pari a 346 euro. Il tasso fisso, invece, registrava un Taeg dello 0,98% e una rata da 370 euro. Le cifre di oggi, invece, fanno spavento. Per il variabile il Taeg parte da un minimo di 3,62% con una rata in aumento di 145 euro, mentre sul fisso il Taeg è a 3,24% con un aumento di 104 euro rispetto a due anni fa.

Peggio per chi ha un mutuo da 200 mila euro della durata di 20 anni. Qui per il tasso variabile il Taeg passa dallo 0,39% e una rata mensile pari a 858 euro del settembre 2021 al 4,19% di oggi (migliore offerta sul mercato) e una rata mensile pari a 1.211 euro, con un incremento di spesa da +353 euro a rata. Capitolo tasso fisso: il Taeg passa da 0,86% a 3,81%, con la rata che si impenna da 903 euro a 1.173 euro.

L’analisi del Codacons

Il rialzo dei tassi – è l’analisi del Codacons – porta una famiglia che ha acceso un mutuo a tasso variabile ad affrontare oggi una maggiore spesa fino a +4.236 euro all’anno rispetto a quanto pagato nel 2021, mentre chi decide oggi di accendere un mutuo a tasso fisso, considerate le tipologie di finanziamento prese in esame, spende tra i +1.250 e i +3.240 euro, a seconda della tipologia di mutuo, rispetto a chi ha avviato lo stesso finanziamento nel 2021.

Gli aumenti però non sono finiti. La Bce ha annunciato infatti nuovi rialzi dei tassi come forma di contrasto all’inflazione: questo significa che nei prossimi mesi i costi dei mutui sono destinati a salire ulteriormente.