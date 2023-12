Shopping di Natale, Bain: budget degli italiani in contrazione

Non rinunciano alle vacanze di Natale, ma il budget degli italiani per le festività è in contrazione. Dopo un Black Friday positivo, per lo shopping natalizio il 34% spenderà meno dello scorso anno. Per gli acquisti natalizi è in diminuzione soprattutto il budget dei Millennial e la Generazione X. Solo il 18% dei consumatori prevede invece di incrementare il proprio budget per lo shopping natalizio. La spesa media prevista e’ di circa 200 euro, che raggiunge quota 419 euro – quasi 3 volte superiore – nel caso delle fasce di reddito piu’ abbienti.

Nonostante l’incertezza macroeconomica e la contrazione delle spese per lo shopping natalizio, gli italiani sembrano non voler rinunciare alle vacanze in questo periodo dell’anno: quasi 1 italiano su 2 ha in programma di partire per il periodo di Natale e Capodanno, in particolare fra la Gen Z ed i Millennials, con una spesa prevista per le vacanze di circa 550 euro, in larga parte destinata a ristoranti e soggiorno.

Le mete preferite degli italiani in viaggio

Sono queste le principali evidenze che emergono dalla nuova edizione dell’Italy Holiday Shopping Outlook di Bain & Company Italia, realizzato in collaborazione con Toluna analizzando le abitudini di consumo di oltre 1000 consumatori. ‘Gli italiani dimostrano di apprezzare particolarmente il turismo locale: l’Italia rimane infatti la meta preferita per il 77% degli italiani, in aumento rispetto allo scorso anno. Per chi andra’ all’estero, l’Europa e il Sud America sono sul podio’ spiega Andrea Petronio, Senior Partner e Responsabile della pratice Retail di Bain & Company in Italia.

La montagna risulta essere la meta preferita per il 44% dei nostri connazionali, seguita dalle citta’ d’arte (37%) e dal mare (22%). Per quanto riguarda l’alloggio, il 41% degli italiani optera’ per soggiorni in hotel, seguiti da case in affitto o B&B (37%), case di proprieta’ di amici o parenti (22%) e agriturismi (17%).

‘L’aumento delle spese per le vacanze natalizie risulta particolarmente evidente per gli intervistati con un reddito medio-alto’, conclude Petronio ‘I Boomers prevedono la spesa piu’ elevata. Per circa il 50% dei consumatori italiani, i ristoranti risultano la spesa piu’ significativa prevista durante le vacanze natalizie’.