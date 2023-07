Spese di notifica più salate. Ecco quanto aumentano le multe

Multe, aumentano le spese di notifica

Diventa più costoso spedire e ricevere, pacchi e raccomandate, comprese le notifiche di multe, contravvenzioni, sanzioni e cartelle fiscali. I rincari sono scattati ieri. Il motivo del rialzo, il terzo da giugno 2022, è legato alle “prescrizioni disposte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” a Poste italiane.

In sostanza, per il recupero dell’inflazione registrata nel secondo semestre 2022 e nel primo semestre ’23 calcolato nella misura del 6,75%, Poste attua un rincaro delle tariffe degli atti giudiziari. Che subiranno un rialzo in tutti gli scaglioni di peso. Nello specifico, l’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli uffici postali fino a 20 grammi varierà da 10,85 a 11,45 euro. Mentre per gli invii accettati presso i centri business, utilizzati dagli organi di polizia stradale. Ivi compresi quelli dei Servizi integrati notifiche, varierà da 10,45 a 11,05 euro. L’incremento viene applicato anche alle tariffe di recapito di Atto giudiziario business online. Si passa così dai 9,50 euro di giugno 2022 a 11,05 euro in 13 mesi, con un aumento del 16,3%.

Quanto si paga in più

Ma quanto incidono gli aumenti sul portafoglio, ad esempio, di un automobilista multato? L’importo per invii accettati negli uffici postali fino a 20 grammi passa da da 10,85 a 11,45 euro. Mentre per gli invii accettati nei centri business, utilizzati dagli organi di polizia stradale, si sale da 10,45 a 11,05 euro. Prendendo in considerazione un verbale per divieto di sosta, che prevede una multa di 42 euro, si avrà un aggravio di 11,05 euro solo di spese postali, che si vanno a sommare alle spese procedurali (variano, a seconda dell’organo di polizia che la notifica, dai 3 ai 20 euro). La spesa complessiva potrebbe quindi sfiorare i 70 euro. Se invece si è sorpresi alla guida utilizzando il cellulare (165 euro la sanzione) si pagheranno 190-195 euro, così come circolare contromano (167 euro la sanzione). Questo secondo i conti fatti dall’ Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) che parla di “aumento stratosferico del 16,3%, che supera la soglia dell’inflazione”.

Altri rincari

L’invio tramite posta ordinaria, si legge sul sito delle Poste, all’interno dell’Italia (20 grammi) passa a 1,25 euro da 1,20 euro, mentre per la posta prioritaria in Italia (100 grammi) il costo del francobollo sale da 2,80 a 2,90 euro. Per quanto riguarda i pacchi la tariffa per gli invii fino a 3 chili di formato standard sale di 50 centesimi, da 9,40 a 9,90 euro. Un pacco ordinario all’estero vede salire le tariffe per tutti i Paesi di destinazione. La Zona 1, fino a 1 chilo, (da 24 a 24,80 euro). Ma tutte le voci (raccomandate, Pieghi di Libri, Postapriority Internazionale, ecc.) subiscono variazioni.