Termosifoni per l’inverno

Termosifoni abbassati di un grado e accesi un’ora in meno al giorno. Il piano sul risparmio del gas prende forma. Da ottobre i termosifoni saranno portati da 20 a 19 e tenuti accesi per un’ora in meno. Non solo negli edifici pubblici, ma anche nei condomini, dove è previsto il riscaldamento centralizzato. A dare conferma della stretta è lo stesso ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Sicuramente non basterà a proteggerci dalla crisi energetica, ma è un primo tentativo per cercare di parare il colpo.