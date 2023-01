AstraZeneca dopo i vaccini si sposta sulla cura dell'ipertensione

AstraZeneca compra CinCor

La prima tranche, in contanti, sarà di 1,3 miliardi di dollari. Ma aggiungendo i pagamenti anticipati e una sorta di earnout che è stato previsto, il valore dell’operazione potrebbe arrivare a 1,8 miliardi di dollari. Il colosso farmaceutico AstraZeneca, protagonista anche di una non troppo fortunata campagna con i vaccini del Covid in Europa, acquisterà l’azienda biofarmaceutica statunitense CinCor, quotata sul Nasdaq, che sta sviluppando nuovi trattamenti per la cura dell’ipertensione.

L’operazione prevede da parte di AstraZeneca l’avvio di un’offerta pubblica di acquisto per CinCor a un prezzo di 26 dollari per azione in contanti. L’accordo comprende anche un diritto di valore contingente non negoziabile di 10 dollari per azione in contanti, pagabili al momento della presentazione del farmaco per la riduzione della pressione sanguigna, il baxdrostat.

La parte iniziale in contanti che pagherà il gruppo farmaceutico anglo-svedese comprende un premio del 121% rispetto al prezzo di mercato di chiusura di CinCor del 6 gennaio. Su base combinata, il valore della transazione rappresenterà, invece, un premio del 206% rispetto al prezzo di chiusura del mercato di CinCor alla stessa data. L’operazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2023. AstraZeneca acquisirà anche la liquidità e i titoli negoziabili che sono presenti nel bilancio di CinCor: al 30 settembre 2022 ammontavano a circa 522 milioni di dollari.