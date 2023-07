Farmacosmo, ricavi in crescita del 17% nel primo semestre

Ricavi in crescita per Farmacosmo

Farmacosmo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi complessivi pari a 36,7 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è trainata dalla componente retail (+33% YoY) il cui peso è sempre più predominante rispetto al B2B, in calo del 17% YoY: al 30 giugno 2023 il peso del fatturato B2B è pari al 33% (rispetto al 56% registrato alla data di quotazione).

Il carrello medio supera i 100 euro

“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre che confermano la bontà delle scelte strategiche intraprese post quotazione – ha commentato l’AD Fabio de Concilio – Il portale farmacosmo.it continua a crescere nel semestre, con tutti i KPI in miglioramento: nel secondo trimestre il carrello medio ha superato per la prima volta i 100 euro, attestandosi a 108 euro nel mese di luglio”.



“Continua il lavoro di integrazione degli altri portali: a partire dal primo luglio la logistica di ProfumeriaWeb.com è ospitata a Nola, siamo inoltre lavorando al rinnovamento del portale che sarà pubblicato nei prossimi mesi – ha aggiunto – Il portale pharmasi.it, grazie all’unico centro strategico per le politiche di marketing ed un business model integrato, ha avuto una forte accelerazione nel corso del secondo trimestre 2023, registrando nel solo mese di giugno un incremento del 100% anno su anno. Infine Baucosmesi.it, acquisita a febbraio 2023, ha registrato un incremento dei ricavi a tripla cifra (+136% YoY) raggiungendo circa 260 mila euro in meno di cinque mesi”.