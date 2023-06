La prima causa in tribunale contro gli effetti del vaccino parte con un rinvio

La prima udienza del processo contro BionTech citata da una donna tedesca, che chiedeva un risarcimento per presunti effetti collaterali del vaccino Covid prodotto dal gruppo, che doveva svolgersi oggi in Germania, è stata rimandata, ha detto un portavoce del tribunale regionale di Amburgo. L’avvocato Tobias Ulbrich, dello studio legale Rogert & Ulbrich, che rappresenta la donna, ha chiesto che il giudice sia ricusato per parzialità e che il caso sia invece affidato a un collegio di magistrati.

Ma la decisione richiederà diversi giorni, ha affermato il tribunale, senza fornire una nuova data di udienza. La donna, che sta esercitando il suo diritto alla riservatezza, ha citato in giudizio il produttore tedesco di vaccini e chiede almeno 150mila euro di danni per lesioni personali oltre a un risarcimento per danni materiali non specificati.

La denuncia alla casa farmaceutica

Il denunciante afferma di aver sofferto di dolore alla parte superiore del corpo, gonfiore delle estremità, affaticamento e disturbi del sonno a causa del vaccino. Questa causa è la prima di una serie di centinaia di potenziali azioni legali nel Paese. BioNTech, che detiene l’autorizzazione all’immissione in commercio in Germania per il vaccino sviluppato con Pfizer, ha concluso dopo un attento esame che il caso è infondato. “Il profilo rischio-beneficio di Comirnaty (il marchio del vaccino, ndr) rimane positivo e il profilo di sicurezza è stato ben caratterizzato”, ha affermato la società biotecnologica, aggiungendo che circa 1,5 miliardi di persone hanno ricevuto il vaccino in tutto il mondo, tra cui più di 64 milioni in Germania.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) considera sicuro il Comirnaty di BioNTech, il vaccino COVID-19 più utilizzato nei paesi occidentali, anche se presenta un rischio molto basso di miocardite e pericardite, due tipi di infiammazione cardiaca, soprattutto nei giovani uomini. L’EMA assicura che il monitoraggio della sicurezza dei vaccini contro il COVID-19 non è stato compromesso durante la loro valutazione accelerata, dopo una fase di sviluppo la cui velocità è stata senza precedenti. A maggio, l’autorità aveva registrato quasi 1,7 milioni di segnalazioni spontanee di sospetti effetti collaterali, ovvero circa 0,2 per 100 dosi somministrate. In Europa sono state somministrate quasi 768 milioni di dosi di vaccino.