Adani Group, dopo le accuse di frode perde 50 miliardi di capitalizzazione

Adani Group brucia 50 miliardi dopo le accuse di frode

Cinquanta miliardi di dollari di capitalizzazione persi in tre giorni. Il tutto mentre il conglomerato indiano Adani Group è impegnato in un aumento di capitale da 2,4 miliardi di dollari che si chiuderà martedì 31 gennaio. A innescare le vendite, una approfondita analisi di Hindenburg Research che ha accusato il gruppo di utilizzare una rete di società in vari paradisi fiscali per occultare fondi e gonfiare le azioni delle varie società quotate del gruppo che fa capo all’uomo più ricco dell’Asia, Gautam Adani.

La smentita e la replica

I titoli di Adani Enterprises, la principale società del gruppo, hanno perso nella sola giornata di oggi, 27 gennaio, il 19,7% alla Borsa di Mumbai. Gli altri titoli del gruppo, come Adani Transmission e Adani Green Energy, hanno perso tutti poco meno del 20%, il massimo consentito dalle regole della Borsa di Mumbai. Adani Group ha smentito fin da mercoledì le accuse contenute nel report di Hindenburg, ma questo non è bastato a rassicurare gli investitori e fermare le vendite. Che hanno invece pesato sul mercato nel suo complesso. Il Nifty50, indice principale della Borsa indiana, ha perso oltre il 3% rispetto alla chiusura di martedì, ultimo giorno prima della diffusione del report. Adani ha anche detto di stare valutando iniziative legali contro Hindenburg. Iniziativa che sarebbe “benvenuta”, secondo la controreplica di Hindenburg.

Vicino al premier Modi

Le accuse ad Adani Group, oltre ai mercati finanziari, hanno coinvolto anche la politica. Il Partito del congresso, principale partito dell’opposizione, ha chiesto ai regolatori di aprire un’indagine sulle accuse di Hindenburg. Jairam Ramesh, parlamentare dello stesso partito, ha dichiarato che il report “chiede delle risposte”, anche perché il gruppo Adani è considerato vicino al primo ministro indiano Narendra Modi.