Saipem, Caio se ne va, buonuscita da 3,3 mln. Puliti nuovo ad

Le dimissioni di Caio da Saipem

Francesco Caio se ne va, il direttore generale Alessandro Puliti promosso amministratore delegato. È la svolta di Saipem, fresca del maxi aumento di capitale, che tanto ha fatto parlare il mercato. Caio ha rassegnato le sue dimissioni, con decorrenza immediata, al Consiglio di amministrazione di questa mattina. A lui spetterà una buonuscita di 3,3 milioni.

Contestualmente si è proceduto alla nomina di Alessandro Puliti come nuovo amministratore delegato, con tutte le deleghe precedentemente assegnate a Caio. Puliti detiene anche 140.000 azioni della società e resterà direttore generale. La buonuscita di Caio sarà, invece, così divisa: 650mila euro a titolo di preavviso, 1.950.000 euro quale incentivo all’esodo e 700mila euro a titolo di patto di non concorrenza e non sollecitazione.