Gli analisti di Citi su Intesa: "Adeguatamente capitalizzata, il buyback continuerà"

Intesa proseguirà con il buyback

Intesa Sanpaolo proseguirà il buyback anche nel 2023. Gli analisti di Citi, dopo le notizie relative alla riduzione di 20 miliardi di attività ponderate per rischio (Rwa) da parte di Intesa Sanpaolo che avevano fatto perdere al titolo il 2% nella seduta di venerdì, tranquillizzano gli investitori della banca con un report. Per gli esperti, infatti, la strategia di riacquisto delle azioni non sarebbe a rischio. La banca, spiegano, è “adeguatamente capitalizzata”. Il gruppo, inoltre, ha già “rivolto adeguata attenzione all’ottimizzazione del capitale e il riacquisto di azioni (già approvato dalla Bce e dedotto dal capitale) andrà avanti nel 2023″.

Citi si basa sulle indicazioni del management che, spiegano gli analisti,”ha indicato che le principali condizioni per un potenziale arresto del riacquisto sono legate principalmente allo sviluppo macroeconomico”.

“Livello di rwa nella media europea”

Insomma, i timori di una possibile revisione della strategia di Intesa di remunerazione degli azionisti sarebbero infondati. Pur comprendendo le preoccupazioni del mercato per il “potenziale effetto della nuova metodologia della Bce sugli Rwa”, spiega Citi, il rischio non ci sarebbe. “Riteniamo che Intesa Sanpaolo sta lavorando alla loro ottimizzazione e alla razionalizzazione dell’utilizzo del capitale per continuare la generosa distribuzione di capitale che il management ha effettuato in passato”, scrivono.

Una strategia immutata dettata anche dai livelli attuali di Intesa Sanpaolo di attività ponderate per il rischio. Citi infatti evidenzia che Intesa ha un “livello di Rwa vicino alla media europea nel settore corporate e superiore nel settore retail. Inoltre, vale la pena notare che ha registrato un Rote del 10% circa nel 2022 e che il gruppo genera capitale attraverso la redditività organica ogni trimestre”.

La ciliegina sulla torta è il già attuato ridimensionamento della propria situazione in Russia. Intesa, spiega Citi, ha ridotto in “modo significativo la sua esposizione alla Russia nel terzo trimestre, senza impatto sul bilancio”.