Anche per la Bundesbank le banche guadagnano troppo:"I clienti si lamentano"

Effetto tassi

Le banche guadagnano troppo: dovrebbero alzare gli interessi che corrsipondono sui depositi dai clienti. Con il rialzo dei tassi, infatti, I loro proventi sono cresciuti mentre il costo della raccolta è rimasto sostanzialmente invariato. Sembra di sentir parlare Matteo Salvini e invece sono le parole di Joachim Nagel, potente e severissimo capo della Bundesbank. Il capo del partito dei falchi che affonda gli artigli nei conti dei suoi colleghi banchieri. “I tassi di interesse sui depositi sono aumentati poco da quando è iniziata la stretta della politica monetaria. -ha dichiarato alla platea del Congresso bancario europeo- Da luglio 2022, le banche hanno aumentato questi tassi, in media, di appena lo 0,3%”. Questo è inferiore a quanto suggerirebbero i modelli storici. Conosco molti clienti bancari che ne sono delusi”.

Clientela delusa

Questo argomento era stato ampiamente sciorinato anche da Giorgia Meloni e più sommessamente da Giancarlo Giorgetti. La rigidità delle banche italiane aveva portato alla sciagurata tassa sugli extraprofitti che nessuna banca ha pagato preferendo l’alternativa che consente di non versare nullaal fisco a codizione di irrobustire il patrimonio.

Tagliare il depositi alla Bce

Resta il fatto che per Nagel le banche oggi guadagnano veramente tanto. Anche per questo la Bce dovrebbe abbattere gli interessi che paga alle banche commerciali sulle riserve che vengono depositate nei suoi forzieri. Grazie ai generosi interessi al 4% che ricevono sulle loro riserve in eccesso, ha detto Nagel le banche tendono ad aumentare i prestiti andando in senso contrario agli sforzi della Bce per frenare l’inflazione.

Riserva minima

“L’obbligo di riserva minima è uno strumento di politica monetaria collaudato che potrebbe aiutare a contrastare questo effetto” ha affermato il presidente della Bundesbank. A questo punto, non vedo motivo per escludere un aumento moderato per migliorare l’efficienza della politica monetaria. Solo per ricordarvi che durante i primi 13 anni dell’euro, il coefficiente di riserva minima è stato pari al 2%”. Le banche sono ora tenute a mantenere solo l’1% di alcuni depositi dei clienti presso la Bce, senza fruttare interessi, mentre il resto delle loro riserve guadagna il tasso di deposito, ora su valori record, del 4%.