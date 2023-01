Anima prosegue la partnership con Crédit Agricole Italia fino al 2027

Prosegue la partnership tra Anima e Crédit Agricole Italia

Prosegue la partnership tra Anima Holding e il Gruppo Crédit Agricole Italia, adattando per quanto necessario il precedente accordo che legava Anima e il Credito Valtellinese. Lo rende noto a società attiva nel risparmio gestito, spiegando che la revisione si è resa opportuna a seguito della fusione per incorporazione in CAI di Creval, con efficacia a far data dal 24 aprile 2022. L’accordo mantiene la durata originaria a tutto il 2027. CAI e Anima intendono preservare il valore industriale della partnership, connesso alla stabilità degli asset under management. Il fatto è che Amundi, società controllata dal Crédit Agricole, ha in portafoglio il 5,16% di Anima una quota che dalla scorsa primavera la rende il terzo azionista dopo Banco Bpm (20,66%) e il Mef (10,32%).

Per Equita sim Anima vale 4,1 euro

Equita Sim ha confermato la sua raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 4,1 euro su Anima Holding (oggi +1,66% a 3,8 euro) dopo la conferma di quest’accordo. La sim calcola che le masse convolte in questa partnership sono pari a circa 2,9 miliardi, il 3,3% degli asset retail, e pari, «stimiamo al 4% circa dell’utile netto adjusted 2022. L`accordo, da nostra interpretazione, non si estende a impegni sui nuovi flussi. Si tratta di una notizia positiva per il titolo, in quanto sottolinea la forza dei contratti di distribuzione di Anima in caso di cambio di controllo», commentano gli esperti. Anima distribuisce i suoi fondi attraverso una rete capillare di accordi distributivi, attualmente composta da quasi 100 collocatori.