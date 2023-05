Assicurazioni, Generali cede la controllata Gdpk in Germania

Generali ha raggiunto un accordo con Frankfurter Leben per la cessione di Generali Deutschland Pensionskasse (Gdpk). Lo comunica Generali in una nota. L’operazione è in linea con il piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth” del gruppo, che prevede di migliorare il profilo e la profittabilità del business Vita, proseguendo il processo di ottimizzazione dei portafogli esistenti per ridurre l’assorbimento di capitale e migliorare il risultato operativo, sottolinea Generali.

La transazione incrementerà di circa 10 p.p. il Solvency Ratio in Germania e di 1 p.p. quello del gruppo. Nel 2019 Generali è stata il primo player del settore assicurativo ad avviare un processo di derisking nel business risparmio, attraverso la storica cessione della partecipazione di maggioranza in Generali Leben, che ha migliorato il rendimento del capitale di rischio e mitigato l’esposizione del Gruppo al rischio di tasso di interesse, specifica Generali.

Gdpk, con circa 2,8 miliardi di euro di riserve di capitale e 150mila polizze, nasce nel 2002 come compagnia specializzata nell’offerta previdenziale. Il portafoglio è stato principalmente sottoscritto negli anni 2003-2005. La nuova produzione di Gdpk è cessata a fine del 2016, aggiunge Generali. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il 2023 e rimane soggetto all’ottenimento dell’approvazione da parte dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) e delle competenti autorità locali garanti della concorrenza. Per la transazione, Goldman Sachs ha agito in qualità di consulente finanziario e Hengeler Mueller in qualità di consulente legale, sottolinea infine Generali.