L’aumento di capitale di Mps

L’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro arriva sul tavolo del cda di Mps. È stato convocato per domani il consiglio di amministrazione che dovrà fare il punto sulla ricapitalizzazione. Se si troverà l’accordo con le banche per il consorzio di garanzia il cda dovrebbe arrivare a fissare il prezzo di emissione delle nuove azioni. Senza il consorzio di garanzia, invece, si aprirebbe una fase di grande incertezza e l’unica opzione sul tavolo potrebbe essere quella del rinvio.

Una situazione in salita, in cui un ruolo un ruolo decisivo potrebbe essere giocato anche dal nuovo governo. Oggi, infatti, il Monte è controllato al 64% dallo Stato ed è alle prese con l’ennesimo piano lacrime e sangue che prevede dismissioni di filiali, 3.500 esodi incentivati (al piano hanno aderito quasi 4.200 dipendenti) e l’ennesimo aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo.

Lo Stato ne garantirà un miliardo e 600 milioni, mentre il mercato, come detto, non si fida e l’ad Luigi Lovaglio coadiuvato dal Mef sta facendo una fatica dannata a trovare gli altri 900 milioni. Con le banche del consorzio che pare abbiano chiesto commissioni monstre per garantire la ricapitalizzazione e il Tesoro che sta dando sfoggio a tutte le sue capacità di moral suasion per convincere altri attori del credito e del risparmio italiani a intervenire.