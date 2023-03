Autogrill, Consob chiede informazioni aggiuntive sull'Opa a Dufry

Autogrill, Consob chiede informazioni aggiuntive

In relazione al documento di offerta di Dufry su Autogrill, la Consob ha richiesto la trasmissione di informazioni supplementari e ha quindi disposto la sospensione dei termini dell’istruttoria per l’approvazione del documento stesso a partire dal 3 marzo 2023, fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario. Lo comunica Autogrill in una nota.

Il 24 febbraio scorso la svizzera Dufry aveva reso noto di aver depositato a Consob il documento di offerta insieme al documento di esenzione, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo.

A tal proposito, il consiglio di amministrazione di Autogrill ha nominato Lazard – con un team composto da Massimo Pappone, Managing Director, Paolo Dell’Orletta, Francesco Berri, Lorenzo Romano e Francesco Russo Corvace – quale advisor finanziario a supporto delle valutazioni e delle attività che il cda sarà chiamato a svolgere in relazione all’Opa

Esperto indipendente per l’offerta

Gli amministratori indipendenti hanno selezionato Rothschild & Co. quale esperto indipendente incaricato di supportarli sulle valutazioni sull’offerta e sulla congruità del corrispettivo.

A inizio febbraio è stato completato il trasferimento della quota di Edizione, azionista di maggioranza di Autogrill, funzionale alla strategic business combination tra la società italiana e Dufry. Operazione che porta alla creazione di un nuovo player mondiale nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia.