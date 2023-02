Quattro titoli per cavalcare la paura degli hacker a Piazza Affari

Sotto la lente Cyberoo, Cy4gate, Reti e Reevo

Ieri si è verificato un importante attacco hacker. Un vertice è stato convocato questa mattina tra il sottosegretario Alfredo Mantovano, il direttore dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) Roberto Baldoni e la direttrice del DIS (Dipartimento Informazioni e Sicurezza), Elisabetta Belloni per fare un bilancio dei danni. L’attacco sfrutta la vulnerabilità dei server VMWare ESXi conosciuti dal 2021, le cui correzioni non sono state ancora adottate da tutti gli utenti. Non sono chiare, per ora, le conseguenze dell’attacco.

Questa notizia sottolinea che il rischio cyber è ormai permanente. Ricorda anche l’importanza dei servizi di cybersicurezza per le organizzazioni sia pubbliche sia private. Le aziende di Piazza Affari coinvolte in questa attività sono: CY4Gate, Cyberoo, Reti ed anche aziende diversificate nel digitale con un polo cyber come Reevo.

CYBEROO

Guadagna il 4,9% a 4,89€ e si riavvicina al record storico segnato il 27 gennaio a 5,08 euro. Da inizio anno il titolo è cresciuto del +19%. La società capitalizza circa 98 milioni di euro. Il consenso degli analisti raccolto da Bloomberg è composto solo da Intermonte SIM: giudizio BUY e target price 5,50 euro. L’analisi tecnica consiglia di incrementare pronti a incrementare la posizione alla prima chiusura sopra 5,10 euro, per target finale verso 8,0 euro. Vendere sotto 4%.

CY4GATE

In rialzo del 5,2% a 9,94€ Da inizio anno +8% per una capitalizzazione intorno a 235 milioni di euro. Il consenso Bloomberg è composto da Intermonte e Equita. Entrambi hanno un Buy, con target rispettivamente a 15,20 e 12,0 euro. L’analisi tecnica suggerisce di comprare ai prezzi attuali, pronti a incrementare alla prima chiusura sopra 10,50 euro. Verso 13,70 euro. Posizionare prudenzialmente le vendite alla prima chiusura sotto 9 euro.

REEVO

In rialzo dello 0,36% a 14,04€. La scorsa settimana ha sottoscritto, insieme a Ibm il contratto per gli applicativi Cloud alle Pubbliche Amministrazioni. Per Reevo il contratto vale 20 milioni. Websim ha un giudizio interessante con Tp a 20€.

RETI

Sale del 7,5% a 1,92€ è tra i principali player italiani dell’IT Consulting.