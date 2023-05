Banca Profilo, Arepo Bp cede il 29% a Twenty First Capital per 50,4 milioni

Arepo cede il 29% di Banca Profilo

(Teleborsa) – Arepo Bp, azionista di controllo di Banca Profilo, e Twenty First Capital (Tfc), società di gestione francese di fondi di investimento alternativi e limited partner e portfolio manager del fondo di diritto francese Fonds Archimedes, hanno siglato un accordo vincolante per la compravendita del 29% del capitale sociale di Banca Profilo. Il prezzo è pari a 50,4 milioni di euro, corrispondente a 0,2637 euro per azione (al netto delle azioni proprie in portafoglio), significativamente superiore ai corsi di borsa e pari a una valorizzazione di Banca Profilo pari a circa 180 milioni di euro per il 100%.

Accordo subordinato all’ingresso di altri soci

Arepo Bp aveva già comunicato l’avvio di un processo di dismissione dell’intero pacchetto detenuto in Banca Profilo, pari al 62,4% del capitale, nell’ambito della liquidazione del Fondo Sator Private Equity Fund, “A”, che indirettamente detiene l’intero capitale di Arepo BP.



L’impegno di Tfc ad eseguire la compravendita è subordinato alla circostanza che Arepo concluda accordi per la compravendita di almeno un ulteriore 22% del capitale sociale della stessa, con investitori terzi da individuarsi, tra soggetti strategici e finanziari, si legge in una nota.

Niente opa

L’operazione non determinerà l’obbligo in capo a Tfc di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (Opa) totalitaria sulle residue azioni di Banca Profilo.

Tfc intende acquisire Banca Profilo all’interno della strategia complessiva del Fonds Archimedes finalizzata alla costruzione di un portafoglio di provider di servizi finanziari europei di medie dimensioni. Inoltre, ritiene di poter “contribuire in modo significativo alla crescita delle attività della clientela e allo sviluppo della banca, anche in ambito internazionale”.