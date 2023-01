Banco Bpm, Norges Bank ha una quota del 3,3% dopo l'addio di Jp Morgan

Norges Bank ha il 3,3% di Banco Bpm

Parla norvegese il successore di Jp Morgan nel capitale del Banco Bpm: Norges Bank ha oltre il 3,3% dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna. A darne notizia è la Consob, nelle tradizionali comunicazioni relative alle partecipazioni rilevanti, che rivela come l’istituto centrale norvegese abbia una partecipazione, per esattezza, del 3,317% nel Banco Bpm. La banca centrale della Norvegia, che gestisce anche il Fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo per asset, sostituisce Jp Morgan Chase tra i soci di rilievo della banca.

L’operazione, in base a quanto comunicato dalla Consob, è avvenuta il 10 gennaio. Jp Morgan aveva infatti azzerato la propria partecipazione nella banca italiana il 4 gennaio, con la notizia emersa nel corso della scorsa settimana.

L’addio di Jp Morgan

Sempre dalle comunicazioni della Consob, la scorsa settimana, era emerso che la quota potenziale del 5,2% di Jp Morgan Chase nel Banco Bpm era stata azzerata. La notizia aveva acceso molto interesse per la vicinanza tra Jp Morgan e Credit Agricole che, ad aprile 2022, proprio grazie all’intermediazione degli americani, era arrivata a una quota superiore al 9% nel Banco Bpm.

Credit Agricole aveva negato ogni coinvolgimento nell’operazione sull’istituto guidato da Giuseppe Castagna. Il successore di Jp Morgan, almeno dal punto di vista del “ruolo” di socio important, non parla francese ma norvegese.