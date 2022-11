Utile record a 510 mln, Banco Bpm alza le sue stime

I primi nove mesi di Banco Bpm

Nei nove mesi i ricavi del Banco Bpm sono saliti dell’1,4% a 3,47 miliardi di euro, con quelli ‘core’ cresciuti del 2% a 3,17 miliardi, grazie al contributo del margine di interesse (+3,6% a 1.590 milioni) e delle commissioni (+1% a 1.440 milioni). I costi operativi sono scesi dello 0,2% a 1,888 miliardi, con un cost-income sceso in un anno dal 55,2% al 54,4%, mentre le rettifiche di valore su crediti sono diminuite del 26,1% a 497,6 milioni. Il risultato lordo dell’attività corrente è così salito del 27,1% a 1 miliardo di euro.

Risultati ottimi, che consentono di migliorare l’outlook 2022 (utile per azione rivisto in rialzo a 0,45 euro rispetto al precedente di 0,40 euro), di incrementare il target di utile 2023 (utile per azione maggiore di 0,60 euro rispetto al precedente di 0,50 euro) e di confermare il pay-out al 50 per cento. Lo rende noto Banco Bpm, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2022 del gruppo Banco Bpm.

Inoltre, Banco Bpm sta proseguendo le valutazioni in merito ad una possibile nuova partnership nel settore bancassicurativo esclusivamente per il ramo Danni ed ha avviato approfondite analisi dal punto di vista strategico, finanziario e operativo delle offerte non vincolanti ricevute da alcuni potenziali partner. Il processo di valutazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’esercizio in corso.

Per quanto riguarda Monte dei Paschi di Siena l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna spiega che “non eravamo interessati prima, non siamo interessati adesso”. “Sono molto felice che Mps abbia concluso con successo il suo aumento, sono sicuro che ora dovranno lavorare sul loro piano industriale”, ha detto.