Bancomat, Fsi pronto ad entra nel capitale con 100 milioni

L’investimento di Fsi in Bancomat

FSI, primario investitore istituzionale italiano, ha siglato un accordo per entrare nel capitale di Bancomat, società che gestisce i circuiti di prelievo e pagamento tra i più diffusi e conosciuti in Italia, al fianco delle banche azioniste. L’accordo prevede un investimento di FSI in Bancomat fino a 100 milioni di euro, tramite aumento di capitale riservato, a fronte di una partecipazione di minoranza di FSI nel capitale della società.

L’operazione – si legge in una nota – prevede anche l’adozione di una governance funzionale a rafforzare il posizionamento competitivo di Bancomat come azienda di mercato dinamica e orientata al cliente e all’innovazione tecnologica.



Il nuovo piano industriale, le cui linee guida sono state concordate tra Bancomat, FSI e le principali banche azioniste e clienti, si pone l’obiettivo, grazie all’investimento di FSI stessa, di far divenire Bancomat “un grande operatore europeo della monetica focalizzato su innovazione, qualità e servizio al cliente, e un abilitatore tecnologico al servizio delle esigenze dei clienti”.

In particolare, lo sviluppo e la crescita di Bancomat come infrastruttura digitale con fatturato diversificato sono previsti avvenire attraverso: il rafforzamento dell’offerta prodotti; una nuova piattaforma tecnologica in grado di offrire maggiore flessibilità e velocità nello sviluppo di servizi ai clienti; l’ampliamento dell’offerta di servizi, anche in segmenti adiacenti e sinergici; mirate acquisizioni di aziende con competenze specifiche. (Teleborsa)