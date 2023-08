BB Biotech se ne va da Piazza Affari, ma resta a Zurigo e Francoforte

Borsa Italiana ha disposto l’esclusione delle azioni di BB Biotech dalla negoziazione dal segmento di mercato Euronext STAR Milan con effetto dal 5 settembre 2023. Lo fa sapere la stessa società, con una nota, in cui ricorda che, in data 21 luglio 2023, la società ha presentato una domanda di delisting da Borsa Italiana.

L’ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie emesse da BB Biotech AG sul segmento Euronext STAR Milan sarà pertanto il 4 settembre 2023. La società precisa inoltre che il delisting non riguarderà la quotazione di BB Biotech AG sulle borse SIX Swiss Exchange (SIX) e Börse Frankfurt (BF). Da parte degli azionisti di BB Biotech AG non è necessario alcun intervento specifico. (Teleborsa)