Olidata approva il bilancio, utile di 9,5 mln dopo il concordato

Il conto economico 2022 evidenzia un utile netto di 9.550.765 euro, grazie agli effetti positivi derivanti dal completamento della procedura di concordato preventivo e del relativo esdebitamento della società. Il patrimonio netto al 31 dicembre è di 10.594.506 euro, rispetto al valore negativo dell’anno prima. E anche la posizione finanziaria netta si colora nuovamente di nero a 331.998 euro. Sono i numeri del bilancio di Olidata, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Con l’avvio del nuovo percorso industriale, Olidata ha tolto il vestito di rivenditore di computer per diventare l’innovation partner dei clienti, con l’obiettivo di accompagnarli nel processo di transizione digitale in cui è impegnato il Paese. In base all’operazione societaria che l’ha riportata in Borsa, Olidata ha acquisito il 51% del capitale di Sferanet.

Da un punto di vista sostanziale si è trattato di un’acquisizione inversa. Ed è per questo motivo che i valori comparativi, presentati nel bilancio consolidato 2022 di Olidata, rappresentano quelli di Sferanet e non hanno corrispondenza con i valori precedenti. “È con orgoglio che posso affermare che l’operazione portata avanti in questi anni ha dato luce ad un risanamento, ed in questo voglio continuare a credere, investire e costruire per il futuro del gruppo Olidata”, ha commentato il presidente della società Cristiano Rufini.