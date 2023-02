Bill Gates non è un gran bevitore di birra, ma investe un miliardo di dollari in Heineken

Bill Gates investe un miliardo di dollari

Dopo terreni agricoli e hotel, Bill Gates punta sulla birra. E lo fa alla grande. Il fondatore di Microsoft, infatti, ha acquisito una partecipazione del valore di quasi un miliardo di dollari in Heineken Holding NV, pari al 3,7% delle azioni della società olandese. Il maxi investimento è emerso dopo il deposito del file dell’operazione presso l’Autorità dei mercati finanziari dei Paesi Bassi (Afm), in cui si afferma che il miliardario americano ha acquistato 10,8 milioni di azioni il 17 febbraio, per un valore di circa 939,87 milioni di dollari.

Secondo il file, il fondatore di Microsoft ha acquistato 6,65 milioni di azioni di Heineken Holding a titolo personale e altri 4,18 milioni di azioni attraverso il Bill & Melinda Gates Foundation Trust. La transazione è avvenuta lo stesso giorno in cui il principale azionista messicano di Heineken, Femsa, ha venduto azioni per alcuni miliardi di euro. Femsa è un imbottigliatore e aveva già annunciato di voler vendere tutte le sue azioni in Heineken nel giro di due o tre anni. Il titolo Heineken è poco mosso in Borsa a 98 euro.

“Non sono un grande bevitore di birra”

Eppure, nonostante l’enorme investimento in Heineken, in passato Gates aveva dichiarato di non essere un amante della birra. Qualche anno fa in una chat su Reddit chiamata “Ask Me Anything”, gli è stato chiesto quale fosse la sua birra preferita. “Non sono un grande bevitore di birra“, ha risposto Gates. “Quando finisco a qualcosa come una partita di baseball, bevo birra leggera per entrare nell’atmosfera di tutti gli altri bevitori di birra. Mi dispiace deludere i veri bevitori di birra”. Heineken Holding controlla il 50% di Heineken NV, produttore dell’omonima birra, nonché i marchi Amstel e Sol, mentre in Italia possiede brand molto famosi come Birra Moretti, Ichnusa, Birra Messina e Dreher.

Heineken non è l’unica società olandese in cui Gates ha investito. Nel 2021 il fondatore di Microsoft, attraverso il fondo Bill & Melinda Gates Foundation Trust, ha scelto di finanziare con 600 milioni di euro la crescita a livello europeo del supermercato online Picnic, fondato nel 2015 ad Amsterdam come servizio di consegna a domicilio di latte e altri prodotti alimentari e oggi presente in 200 sedi tra Paesi Bassi, Germania e Francia.

Nato come una versione contemporanea del “giro del lattaio”, Picnic consegna con auto elettriche facendo risparmiare milioni di viaggi individuali al supermercato ed evitando tonnellate di emissioni di CO2. Inoltre, Gates in passato aveva acquisito il 6% di un’altra società olandese, il produttore di fertilizzanti OCI che fa capo al miliardario egiziano Nassef Sawiris, quota che poi ha trasferito all’ex moglie Melinda French Gates con il divorzio.

Il braccio finanziario da 40 miliardi di dollari

Il magnate da anni sta diversificando le sue partecipazioni attraverso il suo braccio finanziario Cascade Investments che ha una potenza di fuoco stimata in 40 miliardi di dollari. Uno degli investimenti più importanti è datato settembre 2021. Quando ancora imperversava la pandemia, Gates ha deciso di puntare sulla ripartenza del turismo e degli hotel di lusso, portando al 71,3% la sua partecipazione nella catena di alberghi di lusso Four Seasons. Una mossa che ha avuto anche una “sponda” italiana. La prestigiosa catena di alberghi a 5 stelle, infatti, aprirà i battenti anche a Roma. La location, acquisita per 165 milioni di euro, è Palazzo Marini.

Si tratta di un complesso architettonico imponente, oltre 20 mila metri quadrati su sette piani, e ha ospitato a lungo gli uffici della Camera dei Deputati con relativa mensa per i dipendenti. L’obbiettivo della nuova proprietà è realizzare 120 suite sospese tra la Fontana di Trevi e le vie dello shopping griffato.

Bill il latifondista

All’amore per la terra di Gates ha dedicato un pezzo anche Verità&Affari, ma vale comunque la pena di ricordare che è il proprietario privato di terreni agricoli più grande negli Stati Uniti. Con almeno 248.000 acri distribuiti in 19 Stati, Gates si è guadagnato il titolo di “latifondista” da record. E la crescita del suo impegno nel settore agricolo non pare fermarsi nemmeno nel 2023. La finanziaria di Gates, Cascade, ha identificato altri 6.016 acri in North Dakota, portando il suo patrimonio agricolo a 275.000 acri, compresi terreni che sono considerati ideali per lo sviluppo immobiliare o ricreativo.