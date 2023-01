Bond Eni, il collocamento chiude anticipatamente oggi alle 17

Bond Eni, il collocamento chiude anticipatamente

Chiusura anticipata alle 17 di oggi per il collocamento del bond Eni. Alla luce del boom di domanda, infatti, il gruppo ha deciso di raddoppiare da 1 a 2 miliardi di euro l’offerta e di terminare oggi la raccolta ordini sull’obbligazione. Stando alle prime indicazioni sarebbero stati richiesti oltre 5 miliardi di euro di bond da 200-250 mila risparmiatori. Questo significa che si andrà al riparto. Ad attrarre i Bot people italiani è stato il rendimento, pari al 4,3% lordo, che rende il bond cinquennale competitivo rispetto al Btp di pari durata. Inizialmente si prevedeva oggi la sola chiusura dell’adesione a distanza all’offerta del bond Eni, mentre quella fuori sede era possibile fino a venerdì 27 gennaio o recandosi in filale fino a venerdì 3 febbraio. Ma il successo del collocamento ha spinto gli advisor a modificare la tempistica e a chiudere tutto in giornata.

Il mega consorzio di collocamento

Una trentina le banche italiane ed estere coinvolte nella vendita dell’obbligazione. Le responsabili del collocamento del bond Eni al retail sono Intesa Sanpaolo Divisione IMI – Corporate & Investment Banking anche attraverso la controllata Fideuram e Intesa Sanpaolo Private Banking, oltre a Unicredit. Il gruppo di Direzione è composto invece da Banca Akros, parte di Banco Bpm e, sempre del gruppo, anche Banca Aletti, oltre a Bnl Bnp Paribas, Bper Banca, Banca Cesare Ponti, Crédit Agricole CIB. I Collocatori sono invece Banca Cambiano 1884, Banca del Piemonte, Banca di Asti, Banca Generali, Banca Passadore & C., Banca Popolare di Bari anche attraverso la Cassa di Risparmio di Orvieto, Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella Holding, Banca Patrimoni Sella & C., Banco di Desio e della Brianza, Credit Suisse (Italy), Deutsche Bank, Equita Sim, FinecoBank, Iccrea Banca e Cassa di Ravenna, Banca di Imola, Mediobanca attraverso la divisione Mediobanca Private Banking e CheBanca!.