Bond Eni, richieste oltre i 2 miliardi. Si va verso il riparto: cosa succede ai risparmiatori che hanno investito

Bond Eni verso il riparto

Il bond Eni si conferma un successo per il Cane a sei zampe e, stando alle indiscrezioni, avrebbe ampiamente superato i 2 miliardi di richieste già nella giornata di ieri. A riportarlo è MF-Milano Finanza, che spiega come dell’obbligazione a cinque anni con tasso minimo del 4,3% abbia spopolato tra gli investitori retail. Tanto da superare ampiamente il valore massimo del collocamento e far prevedere una possibile chiusura anticipata del collocamento.

Nel prospetto informativo la società guidata da Claudio Descalzi ha garantito una finestra minima di cinque giorni lavorativi, spiega MF. Quindi dovrà rimanere aperta almeno fino a venerdì la possibilità di sottoscrivere il bond Eni. L’eventuale chiusura anticipata del collocamento verrebbe comunicata e avrebbe effetto a partire dalla giornata successiva. Il superamento del collocamento massimo, di sicuro, apre la strada al riparto.

Cosa succede ora

Le indiscrezioni parlano di un collocamento massimo già superato ampiamente in soli due giorni. Per capire cosa succederà adesso bisognerà attendere i numeri definitivi del numero di richiedenti del bond Eni. Le strade possibili, infatti, sono due.

Se il numero di richiedenti non supera il numero di lotti disponibili, pari a un milione essendo il lotto minimo di 2 mila euro, a ciascun richiedente verrà assegnato il lotto minimo. Se dovessero rimanere delle obbligazioni residue queste sarebbero assegnate in modo proporzionale rispetto al valore delle richieste non soddisfatte. In caso di ulteriore valore residuo si andrà a sorteggio tra quelli che hanno partecipato al riparto proporzionale

Nel caso in cui, invece, il numero di risparmiatori ad aver sottoscritto il bond Eni sia superiore a un milione, spiega MF, si dovrà ricorrere da subito al sorteggio. Non tutti i risparmiatori, quindi, avrebbero accesso effettivo al bond Eni.