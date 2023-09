Bond MAIRE, superata la soglia minima di 120 milioni di euro

(Teleborsa) – Con riferimento all’offerta al pubblico delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 5 October 2028” rivolta a investitori istituzionali europei e retail in Italia e in Lussemburgo, Maire Tecnimont ha comunicato che sono pervenute sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al valore minimo offerto pari a 120 milioni di euro già nei primi minuti di apertura di offerta.

L’offerta al pubblico delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT) – fino ad un ammontare massimo di 200 milioni di euro – è tuttora in corso e si concluderà il 2 ottobre 2023 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla società e dai Joint Bookrunner (Equita, Banca Akros e PKF Attest Capital Markets).



La società, quotata su Euronext Milan e attiva nella trasformazione delle risorse naturali, ricorda che il prestito obbligazionario avrà durata di 5 anni, con facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno. Il tasso di interesse annuo lordo sarà pari al 6,50% fisso, con un incremento massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2. ll taglio minimo sottoscrivibile è pari a 1.000 euro.