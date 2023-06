Borsa, il comparatore Supermoney si quota ad Amsterdam

Supermoney, broker online italiano che offre servizi di comparazione prezzi e servizi tecnologici nel settore dell’energia, del gas e delle telecomunicazioni e Vam Investments Spac Bv, una special purpose acquisition company quotata su Euronext Amsterdam che ha raccolto proventi per circa 210,3 milioni di euro nel luglio 2021 nell’ambito dell’ipo, hanno siglato un term sheet vincolante per una potenziale aggregazione.

Vam Spac ha annunciato poi la l’assemblea straordinaria degli azionisti che si terrà allo Sheraton Amsterdam Airport Hotel il 21 luglio 2023.

L’obiettivo è garantire a Supermoney l’accesso ai mercati pubblici dei capitali e di beneficiare di risorse finanziarie per rafforzare la posizione di leader di mercato nel settore delle utilities e delle telecomunicazioni in Italia attraverso la crescita organica e acquisizioni strategiche.

Al completamento della business combination, Andrea Manfredi, fondatore, azionista di maggioranza e attuale ceo di Supermoney, continuerà a guidare il gruppo e, a seguito della business combination, si prevede che sarà l’azionista di maggioranza e il ceo di Vam Spac.

Le condizioni dell’acquisizione

Vam Spac e gli azionisti di Supermoney hanno raggiunto un accordo che prevede:

l’acquisizione da parte degli azionisti target di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Vam spac e l’acquisizione da parte di Vam Spac del 100% delle azioni di Supermoney; una valutazione di Supermoney (pre-money equity value) di 200 milioni di euro;

un corrispettivo per la business combination sotto forma di un numero consistente di azioni ordinarie e di un importo in denaro, il cui rapporto sarà determinato in base a diversi fattori, tra cui le risorse di cassa disponibili di Vam Spac al momento del completamento della business combination, inclusi i proventi raccolti attraverso il collocamento privato di titoli di Vam Spac (un’operazione di investimento privato in public equity o Pipe);

il fondatore, azionista di maggioranza e attuale ceo di Supermoney, Andrea Manfredi, diventa azionista di maggioranza di Vam Spac e venga nominato ceo della stessa al completamento della business combination.