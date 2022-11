La profezia su Mps: «Un cavaliere bianco salverà la banca»

Il salvataggio di Mps

“Per risolvere la questione del Monte dei Paschi di Siena molto probabilmente arriverà un cavaliere bianco, un gruppo bancario italiano importante che farà da pivot e poi coinvolgerà altre banche del Paese. Io credo che arriverà una banca italiana che si prenderà l’onere di risanare e rilanciare Montepaschi e contemporaneamente farà da regista per questa operazione di salvataggio, una operazione di sistema”.

Suonano come una profezia le parole pronunciate dal segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Mattino Cinque in onda su Canale 5. “Non so se ci saranno aiuti pubblici – ha detto Sileoni -. Comunque, il gruppo che si farà avanti col governo proverà a ottenere qualcosa, anche se sarà difficile. Mps a partire dal 2008 ha realizzato ben sei aumenti di capitale per un totale di 25 miliardi di euro dei quali 18 miliardi coperti dai privati e circa 7 miliardi a carico del bilancio pubblico”.