Mediobanca, i profitti di CheBanca! crescono a 62 milioni

I profitti di CheBanca

CheBanca!, banca dedicata alla gestione di risparmio e investimenti del gruppo Mediobanca, ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con ricavi in aumento del 9,8% a 393 milioni di euro, grazie soprattutto alle commissioni che continuano a crescere significativamente del 22,3% (126,6 milioni di euro a 154,8 milioni di euro), con particolare riguardo alla quota di gestito (+25,7%) nella sua componente ricorrente (+30,1%). Il margine di interesse a sua volta cresce del 3,1% (da 229,3 milioni di euro a 236,4 milioni di euro). L’utile netto è stato in crescita del 26,5% a 62 milioni di euro.

Le masse totali sono state in crescita a 33,9 miliardi di euro (+4,2% a/a). La raccolta netta dell’anno è stata di 2,8 miliardi di euro. «Lo scoppio della guerra in Ucraina a fine febbraio ha determinato un rallentamento della raccolta netta nel trimestre interessato – commenta la società – L’ultimo trimestre dell’esercizio si è invece riportato ai livelli del pari periodo dell’anno precedente (0,7 miliardi di euro), raddoppiando». Gli impieghi sono stati in crescita a 11,4 miliardi di euro (+2,7% a/a; +1,0% nel trim) con erogato di mutui residenziali stabilmente elevato a 2,2 miliardi di euro, di cui 0,7 miliardi di euro nel quarto trimestre.